„Aștept cu nerăbdare meciul. Au trecut multe luni de când nu am jucat și cel mai important pentru mine și pentru echipă e trofeul pus în joc. Aș vrea ca în fiecare an să încep cu un meci cu trofeul pe masă. Din păcate anul trecut nu am fost în vestiar alături de băieți înainte de supercupă pentru că am fost la EURO.

O luăm de la capăt mâine, trebuie să încep cu brio și să demonstrăm că merităm să fim campioni. Am lipsit o perioadă, iar cu timpul știu că voi arăta din ce în ce mai bine, de la meci la meci. Știm că vor fanii în număr mare, vor fi lângă noi, vom da tot ce avem mai bun, iar la finalul meciului sper să ne bucurăm altături de ei”, a declarat Darius Olaru, jucătorul campioanei FCSB.