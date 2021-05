Koljic, out de la Craiova pentru tot restul sezonului! Motivul pentru care oltenii au luat aceasta decizie 

Elvir Koljic a evoluat destul de putin in acest sezon din cauza unei accidentari.

Bosniacul a suferit o fractura de peroneu la inceputul lunii octombrie 2020, fiind operat si lipsind de pe teren 6 luni. Koljic a revenit pe gazon in ultimele minute ale partidei cu FCSB, de pe 4 aprilie, evoluand si in meciurile cu CFR Cluj si Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Dupa partida din Cupa Romaniei, atacantul a acuzat dureri si a plecat in Portugalia unde a fost supus unor investigatii medicale. Fotbalistul a revenit in tara si se zvonea ca ar putea fi folosit in aceste ultime etape ale playoff-ului. Se pare, insa, ca sefii Craiovei nu vor sa riste nimic.

Potrivit GSP, staff-ul oltenilor ar fi luat decizia de a nu-l forta pe Koljic in partidele care au mai ramas de disputat, mai ales ca echipa a iesit din calculele pentru titlu in acest moment, dupa infrangerea cu Sepsi Sf. Gheorghe, din a sasea etapa a playoff-ului.

Craiova isi doreste ca fotbalistul sa revina pe teren doar in momentul in care va fi recuperat complet, Koljic avand nevoie in continuare de timp. Cel mai probabil, atacantul nu va mai juca pana in sezonul urmator.