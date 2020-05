Ianis, critic la adresa jucatorului Gheorghe Hagi! "Daca ar fi avut un antrenor la fel ca el, nu juca niciun minut! Intrebati-l sa vedeti!"

Ianis Hagi dezvaluie cat de exigent este tatal sau ca antrenor.

Ianis spune ca tatal sau, daca ar fi avut un antrenor precum este el, nu ar fi jucat niciun minut. Exigenta pe care o are Gica Hagi, motivata de fotbalul tacticizat din ziua de astazi, ar fi schimbat multe lucruri din punct de vedere al disciplinei la el.

Johan Cruyff a fost antrenorul care l-a disciplinat pe Gica Hagi si care l-a inspirat in acelasi timp:

"Incerc sa fac comparatii cum ar fi fost Gheorghe Hagi jucatorul sa il fi avut pe Gheorghe Hagi antrenorul. Nu juca niciun minut Gheorghe Hagi jucatorul. Am vorbit si cu el, intrebati-l sa vedeti, nu mai venea, facea ce voia pe teren, chiar vorbeam cu el. Bine, era si un alt stil, fotbalul era foarte mult unu la unu, era foarte mult pe individual, acum e mult mai tacticizat, trebuie sa stai in blocul echipei, de acolo sa faci in zona ta. Dar ce imi spusese el ca intalnise la Barcelona, s-a dus si l-a pus Cruyff in dreapta si a zis 'tu de acolo in zona aia lucrezi, nu te mai duci tu peste tot unde vrei' si acolo mi-a spus cum a si spus-o si el in nenumarate randuri, Barcelona si Cruyff i-au schimbat gandirea fotbalului. Si in stilul in care joaca la Viitorul si stiu cum e, ok ar fi jucat pentru ca era foarte talentat jucatorul dar disciplina nu era acolo si cu siguranta trebuia sa lucreze cu jucatorul Gheorghe Hagi", a declarat Ianis pentru Telekom Sport.

Ianis Hagi: "Daca facea asta cu siguranta avea mult mai multe goluri si pase de gol"

Mijlocasul lui Rangers crede ca tatal sau ar fi fost mult mai periculos ca si fotbalist daca nu ar fi muncit pe tot terenul si ar fi avut un antrenor care sa ii ofere posibilitatea sa stea mai avansat:

"Venea de foarte multe ori la mijlocul terenului si pasa din stanga in dreapta, ceea ce putea sa faca si Costel Galca, Lupescu sau Gica Popescu in 1994. O munca pe care si altii puteau sa o faca. Daca statea doar sus, in ultimii 30 de metri, sa faca doar actiunile de acolo, pe care le-a si facut, dar daca le facea intr-un numar mult mai mare, cu siguranta era mult mai periculos si avea mult mai multe goluri si pase de gol si asta vorbeam cu el si mi-a dat dreptate. Cu siguranta era mult mai periculos si avea mai multe goluri si pase de gol", a mai spus Ianis Hagi.