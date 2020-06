Marius Niculae a dat verdictul in cazul transferului lui Ianis Hagi la Rangers. "Ianis are calitate si se va impune"

In cariera lui, "sageata", a jucat in sezonul 2007-2008, pentru Inverness Caledonian Thistle FC din Scotia.

Fostul dinamovist considera ca Ianis Hagi a facut o alegere corecta cand a decis sa se transfere la Rangers. Saptamana trecuta, echipa scotiana a facut public transferul romanului. Fostul jucator al Viitorului a semnat un contract pe 5 ani. Potrivit The Scottish Sun, Rangers i-a achitat lui Genk suma de 3,5 milioane de euro pentru transferul sau.

"Am fost cam singurul care a spus ca va avea succes la Rangers, pentru ca stiam foarte bine campionatul scotian. Cum am zis, exista o discrepanta foarte mare intre cele doua echipe, Celtic si Rangers si restul formatiilor scotiene. Tocmai pe asta m-am bazat, pentru ca am jucat acolo. Ianis are calitate si se va impune. Drept dovada au activat acea clauza si l-au cumparat", a declarat Marius Niculae pentru TelekomSport.

Fostul atacant din Stefan cel Mare are incredere in Ianis si crede ca de la Rangers poate sa faca pasul catre un campionat mai puternic.

"Trebuie sa mai creasca, eu cred ca il va cali foarte bine acest campionat, pentru ca este foarte dur, dar el are norocul sa joace intr-o echipa foarte buna, iar calitatile lui vor fi văzute mult mai bine. Pentru inceput, e foarte bun campionatul Scotiei, se va cali foarte bine aici, iar apoi poate sa faca pasul catre alta tara", a declarat fostul jucator de la Sporting.