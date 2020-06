Ianis Hagi si Rangers au unda verde sa incerce "Minunea de pe BayArena" in Europa League! Decizie de ULTIMA ORA

Decizia de ultima ora guvernului din Marea Britanie, care face posibila jucarea returului optimilor de finala contra lui Bayer Leverkusen.

Autoritatile din Marea Britanie au decis ca sportivii de performanta sa nu mai fie nevoiti sa stea 14 zile in carantina la intoarcerea in tara, daca pot justifica scopul calatoriei externe prin activitatea lor profesionala. Sezonul in Scotia s-a incheiat, cu Celtic intrand in posesia titlului, desi nu era matematic campioana, dar UEFA planuieste sa reinceapa meciurile din Champions League si Europa League in luna august, dupa finalizarea tuturor competiilor nationale. Tot in august, ar urma sa inceapa si noul sezon din Scottish Premier League. Fara decizia guvernului britanic, Rangers putea face deplasarea pentru meciul din Europa League, dar apoi jucatorii trebuiau sa stea in carantina si nu ar fi putut juca in debutul sezonului intern. In Marea Britanie, s-au inregistrat peste 40.000 de decese si aproape 300.000 de infectari cu Covid-19.

Pe 12 martie, in turul optimilor de finala ale Europa League, Rangers a fost invinsa, pe teren propriu, de Bayer Leverkusen, scos 1-3. Germanii au inceput deja meciurile din Bundesliga, acolo unde au invins pe Werder Bremen (4-1), Borussia Monchengladbach (3-1) si Freiburg (1-0) si au pierdut cu Wolfsburg (1-4), ocupand acum pozitia a patra in clasament, care duce in Champions League. Desi scorul din prima mansa pare greu de intors, nemtii se pot desparti pana in august de vedetele Kai Havertz, Leon Bailey, Lucas Alario, Moussa Diaby, Jonathan Tah si Paulinho, pentru care au oferte de zeci de milioane de euro, asa ca valorile se pot egaliza pana la ora jocului.

Saptamana trecuta, Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Rangers, contra sumei de 3.5 milioane de euro, dupa ce fusese imprumutat pe Ibrox, evoluand pentru „The Teddy Bears” in 12 partide si inscriind 3 goluri, pana la pauza fortata de coronavirus. In acest sezon de Europa League, vicecampioana Scotiei, a trecut in tururile preliminare de St. Joseph’s FC (Gibraltar / 4-0, 6-0), Progres Niederkorn (Luxemburg / 2-0, 0-0), Midtjylland (Danemarca / 4-2, 3-1) si Legia Varsovia (Polonia / 0-0, 1-0). In Grupa G, scotienii au terminat pe locul secund, cu 9 puncte, dupa FC Porto (Portugalia, 10p), dar inaintea lui Young Boys (Elvetia, 8p) si Feyernoord (Olanda, 5p), pentru ca in „16”-imi sa elimine de Sporting Braga (Portugalia / 3-2, 1-0).