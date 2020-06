Cosmin Contra s-a PRONUNTAT in cazul lui Ianis Hagi! Ce campionat i s-ar POTRIVI cel mai bine vedetei lui Rangers

Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Rangers, dupa imprumutul de la Genk.

Cosmin Contra este cel care l-a debutat pe Ianis Hagi la nationala si a vorbit despre cariera tanarului mijlocas. Contra, care a jucat in Spania, crede ca La Liga i s-ar fi potrivit mai bine si lui Ianis.

"Jucatorul roman se pliaza foarte bine pe campionatul Spaniei. E intotdeauna am spus ca romanii au avut evolutii mai bune in Spania sau Italia decat in alte campioante. In Marea Britanie e o chestie de adaptare, de a munci mai mult.

Din punct de vedere fizic a avut o evolutie foarte buna in ultimii ani. Probabil acolo va munci mai mult si se va perfectiona si mai mult. Nu cred ca e o problema pentru el. Are talent, trebuie doar sa se adapteze cat mai repede la cerintele fotbalului britani.", a spus Contra pentru Antena Sport.

Fostul selectioner este optimist in ceea ce priveste evolutiile lui Ianis Hagi in Scotia si crede ca mijlocasul poate evolua din ce in ce mai bine, facand pasul la un club si mai mare pe viitor.

"Este un lucru bun, asta inseamna ca va fi foarte linistit din punct de vedere mental. S-a integrat foarte bine la Rangers si a avut jocuri bune. Daca s-a platit acea suma inseamna ca Rangers are incredere in Ianis. Asta trebuie sa ii dea si lui linistea necesara pentru a evolua din ce in ce mai bine.", a mai spus Contra.