Radoi si Mutu dau examen online pentru licenta PRO! Cei doi selectioneri isi pot lua calificarea in aceasta luna  

Pandemia de coronavirus si-a pus amprenta asupra cursurilor si examenelor pentru cea mai ravnita calificare de antrenor.

In aceste zile, antrenorii care participa la cursurile pentru obtinerea licentei UEFA PRO au avut parte de un work-shop online sustinut de italianul Massimo Lucceshi, antrenor UEFA, autor a numeroase carti de fotbal si director al site-ului allenatore.net. Italianul le-a prezentat cursantilor diferite teme si rapoarte legate de pregatirea jocului oficial, precum ciclul si nivelul de intensitate al antrenamentelor si analiza adversarului, la invitatia lui Massimo Pedrazzini, directorul de metodica si antrenament la Academia Hagi si colaborator al Scolii de Antrenori a FRF, si sub supreavegherea lui Lucian Burchel, directorul SFA.

De asemenea, Scoala Federala de Antrenori a anuntat ca actualele cursuri pentru obtinerea licentei UEFA PRO se vor incheia in aceasta luna, atunci cand vor avea loc probele scrise si practice. In contextul restrictiilor impuse de pandemie, in acest an examenul se va desfasura online. Pentru proba teoretica, antrenorii vor avea un examen tip test grila, iar la proba practica trebuie sa realizeze o prezentare pe diferite teme, trase la sorti. In mod normal, examenul scris se dadea in sala, sub supravegherea profesorilor, iar proba practica era tinuta pe terenul de fotbal, unde candidatii pregateau diverse antrenamente sau sarcini de pregatire impreuna cu o echipa de juniori puna la dispozitie.

Antrenorii inscrisi la cursurile pentru obtinerea licentei UEFA PRO sunt: Mirel Radoi (selectioner Romania), Adrian Mutu (selectioner Romania U21), Nicolae Constantin (antrenor principal Comuna Recea), Octavian Chihaia (antrenor secund Astra Giurgiu), Marius Maldarasanu (ultima data antrenor principal Metaloglobus), Dorin Goian (ultima data antrenor principal Foresta Suceava), Florin Bratu (ultima data antrenor la Concordia Chiajna), Nicolae Grigore (antrenor principal FC Rapid 1923), Dorin Docolin (director sportiv AS Montis), Costin Curelea (antrenor secund CFR Cluj), Laszlo Balint (antrenor UTA Arad), Cristian Todea (antrenor secund Dunarea Calarasi), Dinu Todoran (antrenor principal CSM Slatina), Valentin Negru (fost antrenor secund FC Rapid 1923), Nicolae Croitoru (antrenor principala FC Pucioasa), Daniel Sima (antrenor juniori "U" Cluj), Andrei Erimia (antrenor principal Progresul Spartac), Irina Giurgiu (selectioner nationala feminina U16, secund nationala de senioare, antrenoare Dream Team), Valentin Suciu (antrenor FK Miercurea Ciuc).