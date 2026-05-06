Clubul „militar” îi pretinde latifundiarului în proces un prejudiciu de 36,8 milioane de euro pentru utilizarea ilegală a mărcii Steaua.

Gigi Becali, în extaz după decizia judecătorilor

Dacă va avea câștig de cauză în proces, CSA Steaua va fi primi bani de la Gigi Becali doar cu un prejudiciu recalculat de la zero. Patronul FCSB-ului s-a declarat victorios în speță deja, după vestea primită.

„S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul, astăzi, nu le-a încuviințat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat!

Acum nu mai pot fi decât probe cu martori și înscrisuri. Martori o să aduc și eu, și ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.

Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal și el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanțe, el nu mai avea ce să mai vândă”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Replica lui Florin Talpan

Cu toate acestea, Florin Talpan nu s-a arătat îngrijorat, subliniind că procesul se află abia la început.

„Nu mă îngrijorează această situație și nu obișnuiesc să mă pronunț sau să mă laud la începutul unui proces, așa cum face Cavescu, eu râd doar la final — așa cum am făcut în zecile de procese câștigate.

În schimb, solicitările repetate de suspendare și amânările bazate pe bilete de avion doar dus, cumpărate cu o zi înainte de termen și la un cost de aproximativ 100 de lei, ridică serioase semne de întrebare cu privire la seriozitatea și buna organizare a apărărilor invocate. Concluziile le vom trage împreună la final”, a replicat Florin Talpan, potrivit gsp.ro.

La primul termen, pe 8 aprilie, Adrian Căvescu, avocatul FCSB, nu s-a putut prezenta, motiv pentru care judecătorii au amânat un verdict.

Procesul pentru prejudiciu a fost deschis după ce anterior CSA Steaua a câștigat în justiție marca, numele și palmaresul obținut între anii 1947 și 1998.