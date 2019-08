De ce Gigi Becali nu va putea sa devina niciodata antrenor cu licenta PRO, ca sa conduca oficial FCSB de pe banca

Vezi care sunt conditiile draconice pe care un antrenor de Liga 1 trebuie sa le indeplineasca pentru a profesa.

LICENTA UEFA C



Daca tot are ca hobby antrenoratul si daca ar vrea sa devina antrenor de Liga 1 cu acte in regula, Gigi Becali ar trebui sa inceapa prin a-si lua calificarea minima, adica sa urmeze cursul pentru licenta UEFA C, la Asociatia Municipala de Fotbal sau la Asociatia Judeteana de Fotbal Ilfov. El ar trebui sa prezinte un dosar din care fac parte diverse acte, printre care o adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru efort fizic, un aviz medical care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic, dar si cazierul judiciar. De asemenea, el ar trebui sa sustina si sa promoveze probelor examenului de admitere, teoretic si practic (un circuit tehnic si o proba de joc). Proba scrisa va fi sub forma de grila - 20 de intrebari din tematica examenului de admitere (Cultura generala fotbalistica, Istoricul jocului de fotbal din Romania si din lume, Legile jocului de fotbal), plus cunostinte generale despre fotbal. Nota minima de promovare a probei scrise este nota 5. Taxa de inscriere la examen este de 300 lei, iar taxa de curs este de 200 de lei. Examenul final va cuprinde proba scrisa (test tip grila, 20 de intrebari din programa de desfasurare a cursului) si proba practica (conducerea unei parti de lectie de antrenament, 1-2 exercitii).

Adeverinta medicala si examenul practic ar putea reprezenta o problema, pentru ca se stie ca patronul FCSB acuza o problema destul de serioasa de sanatate la coloana vertebrala, la fel ca si in cazul cazierului judiciar, din moment ce are trei condamnari penale la activ. El si-a terminat la jumatatea anului 2016 perioada in care s-a aflat in liberare conditionata, dar reabilitarea judecatoreasca intervine la 4 ani dupa ispasirea pedepsei cu inchisoarea mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani. Persoanele care participa la cursul licentei UEFA C reprezinta instructori cu un grad superior de competenta, dar nu sunt asimilati ca antrenori de fotbal calificati. Posesorii licentei C pot antrena in cadrul cluburilor de Liga a 4-a, a 5-a si a 6-a, atat la seniori, cat si la juniorii A1.

CARNETUL DE ANTRENOR

Insa, pentru a participa la cursurile licentei UEFA B nu este suficient sa fie posesor al licentei C. Pentru a putea accede la cursurile licentei UEFA B, o persoana trebuie primeasca carnetul de antrenor, prin absolvirea cursurilor unei institutii de invatamant superior cu profil educatie fizica si sport, prin studii de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, prin cursul de formare a antrenorilor cu durata de 1 an, organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor (CNFPA) sau prin alte cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii. De exemplu, CNFPA - SNA cere ca dosarul de admitere sa cuprinda, printre alte acte, un carnet de instructor sportiv cu viza anuala la zi si o adevereinta medicala care atesta ca este clinic sanatos. Taxa de inscriere este de 150 lei si examenul consta in proba de aptitudini si examen de biologie (test grila), iar cursul de formare dureaza 2 ani.

LICENTA UEFA B

Dosarul de inscriere pentru candidatii care doresc sa urmeze cursurile licentei UEFA B trebuie sa cuprinda, pe langa alte acte, copie dupa diploma de bacalaureat, copie dupa carnetul de antrenor cu specializare fotbal, dovada medicala care atesta ca este sanatos clinic si este apt pentru efort fizic, eliberata de o policlinica competenta, aviz medical care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic, cazier judiciar, dovada platii taxei de depunere a dosarului (400 lei) si CV-ul care sa cuprinda activitatea de jucator si activitatea de antrenor.

Examenul de admitere consta in proba practica (un circuit tehnic si o proba de joc / nota minima de promovare a probei practice este 5) si proba scrisa, care se da sub forma de grila - 50 de intrebari din tematica, plus cunostinte generale despre fotbal. Din bibliografie fac parte cartile „Fotbal. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii si juniori - Dan Apolzan” si „Teoria si metodologia antrenamentului. Periodizarea - Tudor Bompa”, iar nota minima de promovare a probei scrise este 5.

Taxa de curs este de 2.100 lei, iar cursantul trebuie sa treaca cu bine de 4 module plus examenele finale si sa participe in proportie de 100% la cursurile de formare, putand absenta, dar numarul total al absentelor sa nu depaseasca 10% si sa fie recuperate in termen de 2 ani.

Ulterior, in conformitate cu prevederile art.6 alin.6 din Statutul Antrenorului (hotararea CEx. nr. 12 din data de 10 noiembrie 2014), pentru a putea sustine examen de admitere in scopul promovarii la o categorie superioara de licenta se impune o durata minima astfel:

- de la licenta UEFA B la licenta UEFA A - minim 2 ani;

- de la licenta UEFA A la licenta UEFA PRO - minim 2 ani.

Cumulativ, dupa obtinerea licentei UEFA B antrenorii sunt obligati sa faca dovada faptului ca au exercitat functia de antrenor pentru cel putin un an pentru a avea dreptul de a se inscrie la examenul de admitere pentru licenta imediat superioara.



LICENTA UEFA A



Dosarul pentru examenul de admitere la cursurile licentei UEFA A trebuie sa cuprinda, printre alte acte, dovada medicala care atesta ca este sanatos clinic si este apt pentru efort fizic, eliberata de o policlinica competenta, aviz medical care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic, cazierul judiciar, copie dupa carnetul de antrenor si copie dupa licenta UEFA B. Examenul de admitere presupune, in primul rand, promovarea unei probe practice, care are trei subprobe: „cursa in suprafata de pedeapsa - stanga / dreapta”, „lovirea mingii cu piciorul in poarta fara ca mingea sa atinga solul” si „joc la doua porti”. De asemenea, toti candidatii inscrisi au obligatia de a participa la proba scrisa, unde nota minima de promovare este 5. Bibliografia pentru examenul scris cuprinde cartile “Metodologia pregatirii copiilor si juniorilor FRF”, „Tehnica si tactica jocului de fotbal - Sorin Ciolca (UNEFS)”, „Teoria si metodologia antrenamentului. Periodizarea - Tudor Bompa (CNFPA)”, „Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii si juniori - Dan Apolzan”. A treia proba consta in interviu, adica prezentarea CV-ului. Nota minima de promovare este 5.

Dupa admiterea pe cele 25 de locuri disponibile, in conformitate cu art. 9 din Conventia UEFA 2015, ”in principiu, un cursant trebuie sa participe in proportie de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la conventie”, putandu-se „permite acestuia sa recupereze, in termen de 2 ani, unitatile din curs la care a absentat, cu conditia ca numarul total al absentelor sa nu depaseasca 10%”. Taxa de curs a licentei UEFA A este de 2.400 lei, la care se mai adauga, ulterior, plata vizei anuale pentru antrenori, taxa de participare la cursuri de perfectionare, taxa pentru eliberare diploma, a licentei-card si a cardului de identitate profesionala, taxe pentru cursuri de specializare si obtinere de diplome recunoscute doar pe teritoriul Romaniei, taxa licenta UEFA A Elita juniori, penalizari pentru neparticiparea la perfectionari etc.

LICENTA UEFA PRO

Dosarul pentru examenul de admitere la licenta Pro trebuie sa cuprinda, printre alte acte, copii dupa diploma de licenta A, carnetul de antrenor cu specializarea fotbal, dovada prin care se atesta practica de minimum 1 an ca posesor de licenta UEFA A, dovada medicala care atesta ca este sanatos clinic si este apt pentru efort fizic, eliberata de o policlinica competenta, aviz medical care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic, cazier judiciar, CV-ul EUROPASS care sa cuprinda activitatea de antrenor, documente de planificare ale antrenorului pe ultimul an competitional antrenat (plan anual, plan de etapa, planuri microcicluri, planuri de antrenament, teste si materiale care sa reflecte activitatea de antrenor), dovada platii taxei de depunere a dosarului (400 lei).

Examenul de admitere pentru cele 20 de locuri disponibile consta in proba practica si proba scrisa. Proba practica consta in extragerea unui bilet care va presupune efectuarea unei parti din antrenament (poate fi oricare parte a unui antrenament). Se extrage biletul, iar cursantul trebuie sa organizeze partea din antrenament dupa urmatoarea procedura: timp de pregatire a partii de antrenament 10 minute; timp pentru organizarea suprafetei de joc - teren si materialelor necesare - 5 minute; discutie - explicatie pe teren cu jucatorii - 5 minute; durata de examinare 10 minute; discutii cu comisia dupa examinare - 10-15 minute. Efectuarea probei practice se va face cu ajutorul unor grupe de copii cu varste cuprinse intre 16 - 18 ani. Fiecare membru al comisiei va acorda o nota (cuprinsa intre 1 - 10), nota de la proba practică va rezulta din media aritmetica a notelor date de fiecare membru al comisiei. Toti candidatii inscrisi au obligatia de a participa la proba practica. Nota minima de promovare a probei practice este 7.

Proba scrisa va fi sub forma de test grila - 50 de intrebari (cu una, doua sau trei variante de raspuns corecta) din bibliografie, fiecare intrebare va fi notata cu 0.18 puncte, la totalul de 9 puncte se va acorda un punct din oficiu. Pe masa comisiei de admitere vor fi 3 plicuri, fiecare plic va contine un numar de lucrari egal cu numarul candidatilor din sala, fiecare plic va contine o singura varianta de test grila a cate 50 de intrebari. Toti candidatii inscrisi au obligatia de a participa la proba scrisa. Nota minima de promovare a probei scrise este 6. Bibliografia cuprinde cartile: „Tehnica si tactica jocului de fotbal - Sorin Ciolca (UNEFS)”, „Teoria si metodologia antrenamentului. Periodizarea - Tudor Bompa (CNFPA)”, „Invatarea motrica. Aplicatii in activitati corporale - Mihai Epuran, Monica Stanescu. Editura Discobol 2010 - Biblioteca UNEFS”, „Termeni specifici uzitati in Fotbal”, „Manual de cultura fotbalistica suport de curs pentru licentele UEFA, volumul 1 - Dan Apolzan, Valentin Sinescu, Razvan Toma, Razvan Fratila, Razvan Rotaru, 2019”, „Legile jocului 2018 - 2019”, „Regulament disciplinar FRF”.

Dupa admitere, un cursant trebuie sa participe in proportie de 100% la cursurile de formare, iar numarul total al absentelor nu trebuie depaseasca 10%, cu conditia sa fie recuperate in termen de 2 ani. Cursul cuprinde un numar de 14 module, iar fiecare modul se intinde pe 3 zile. Taxa de curs este de 23.000 lei (aproximativ 4.850-4.900 euro).