Alexandru Mitriță a revenit pe teren pentru Zhejiang Professional, după suspendarea drastică primită la începutul lunii aprilie, iar românul a avut parte de un meci plin de evenimente în duelul cu Yunnan Yukun, câștigat cu 2-1.

Partida a fost și un adevărat „duel al românilor”, deoarece pentru Yunnan au evoluat Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II.

Mitriță a ratat penalty-ul făcut de Burcă

Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 6, prin Cieber, iar înainte de pauză Mitriță a avut șansa egalării de la punctul cu var.

Lovitura de pedeapsă a fost obținută după un fault comis de Andrei Burcă, însă fostul star al Universității Craiova a trimis mingea în bară.

Zhejiang a primit un nou penalty în repriza secundă, transformat de croatul Tolic, iar pe final Mitriță și-a luat revanșa. În minutul 90+7, românul i-a pasat decisiv lui Gao Di, care a marcat golul victoriei.

Mitriță a fost integralist și a primit nota 7,4, a patra cea mai mare de pe teren, potrivit Flashscore.