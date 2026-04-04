Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

SLOANE STEPHENS a cucerit planeta in 40 de minute! MII de reactii dupa ce a castigat primul set al finalei cu Simona!

Povestea lui Sloane Stephens, adversara Simonei in finala! Tragedia care i-a marcat inceputul carierei si amanunte mai putin stiute: cu ce fotbalist de iubeste

Sloane Stephens a ieșit campioana Openului American, în 2017, după ce și-a învins compatrioata, Madison Keys, scor 6-3, 6-0, iar, jumătate de an mai târziu, a jucat finală în turneul de la Roland Garros.

A avut avantaj, 1-0 la seturi, în fața Simonei Halep, dar a cedat ultimul act al competiției de mare șlem de la Paris, în favoarea româncei, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat, după al patrulea an de căsnicie

Căsătorită în 2022 cu fostul atacant al cluburilor Sunderland și Villarreal, Jozy Altidore - om de bază în echipa Americii, pentru care a înscris 42 de goluri în 115 meciuri -, Sloane Stephens a divorțat de fostul fotbalist, în urmă cu o lună.

După al patrulea an de căsnicie, Stephens și Altidore au luat decizia de a se despărți. „Jozy și cu mine am decis să ne încheiem căsnicia. Cu pace, navigăm această tranziție cu respect mutual și vă cerem intimitate, în această perioadă complicată. Vă mulțumesc pentru înțelegere, sprijin și iubire,” a scris Sloane Stephens, fosta campioană de la New York, notează Essence.com.