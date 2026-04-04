Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

O fostă campioană a Openului American traversează o perioadă de criză, atât personal, cât și profesional.

Sloane Stephens a ieșit campioana Openului American, în 2017, după ce și-a învins compatrioata, Madison Keys, scor 6-3, 6-0, iar, jumătate de an mai târziu, a jucat finală în turneul de la Roland Garros.

A avut avantaj, 1-0 la seturi, în fața Simonei Halep, dar a cedat ultimul act al competiției de mare șlem de la Paris, în favoarea româncei, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat, după al patrulea an de căsnicie

Căsătorită în 2022 cu fostul atacant al cluburilor Sunderland și Villarreal, Jozy Altidore - om de bază în echipa Americii, pentru care a înscris 42 de goluri în 115 meciuri -, Sloane Stephens a divorțat de fostul fotbalist, în urmă cu o lună.

După al patrulea an de căsnicie, Stephens și Altidore au luat decizia de a se despărți. „Jozy și cu mine am decis să ne încheiem căsnicia. Cu pace, navigăm această tranziție cu respect mutual și vă cerem intimitate, în această perioadă complicată. Vă mulțumesc pentru înțelegere, sprijin și iubire,” a scris Sloane Stephens, fosta campioană de la New York, notează Essence.com.

Sloane Stephens, de la titlu de mare șlem, în afara top 500 mondial

Discutabil mai performantă în tenis decât a fost soțul în fotbal, Sloane Stephens nu trăiește bine din tenis, la ora actuală.

În vârstă de 33 de ani, jucătoarea americană a ieșit din top 500 WTA, pe fondul inactivității. Cu doar 16 meciuri oficiale jucate în 2025 și în primele trei luni ale anului 2026, Stephens a cedat 6-2, 6-0, pe zgura gri verzui din Charleston, în fața mexicancei Renata Zarazua (85 WTA).

Cea mai bună performanță din acest an semnată de Sloane Stephens rămâne depășirea celor trei tururi preliminare la Melbourne, victorii succedate de o eliminare suferită în fața unui fost număr unu mondial, Karolina Pliskova, în runda inaugurală a tabloului principal, scor 7-6 (7), 6-2.

