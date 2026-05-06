S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Mbappe a reușit să-i enerveze pe fanii celor de la Real Madrid cu escapada sa din Sardinia, din perioada în care atacantul francez a fost ”indisponibil” din cauza unei accidentări. Mulți dintre aceștia îl vor plecat și există chiar și o petiție, semnată de peste 12 milioane de fani, pentru ca Florentino Perez să-l vândă în vară.
Mai mult, episodul ”Sardinia” ar fi adus tensiuni și în vestiar. Sunt mulți jucători de la Real Madrid care nu ar fi mulțumiți de atitudinea și implicarea lui Mbappe, dar sunt și câțiva care sunt de partea starului francez.
Liverpool vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid
- Publicaţia AS notează că deşi Kylian Mbappé a primit undă verde din partea echipei medicale pentru a călători în timpul convalescenţei, impactul mediatic al escapadei sale în Sardinia alături de Ester Exposito, chiar în timpul weekendului de campionat, este greu de acceptat în vestiarul echipei Real Madrid.