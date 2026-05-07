Miodrag Belodedici continuă să fie un nume uriaș în istoria lui Steaua Roșie Belgrad, chiar și la decenii după retragere.

Sport.ro a ajuns recent în Serbia, unde a stat de vorbă cu un antrenor din cadrul centrului de copii și juniori al clubului, iar subiectul „Belo” nu putea lipsi din discuție.

„Belodedici este o legendă a sportului!”

Zarko Markovic, tehnician la grupele de copii ale Stelei Roșii, a vorbit cu respect despre fostul fundaș român, singurul „tricolor” care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua București (1986) și Steaua Roșie Belgrad (1991).

„Miodrag Belodedici, fost jucător la Steaua Roșie Belgrad, a lăsat o amprentă profundă asupra clubului nostru și este un câștigător al Ligii Campionilor sau, cum se numea pe atunci, al Cupei Campionilor Europeni. Este o legendă. Nu a clubului, ci a sportului. Un om foarte muncitor, cu un caracter de fier. Mă bucur că am avut ocazia să îl pot urmări jucând”, a spus Zarko Markovic pentru Sport.ro.