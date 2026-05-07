EXCLUSIV Antrenorul Stelei Roșii Belgrad: „Belodedici este o legendă a sportului”

Ionut Stoica
Numele lui Miodrag Belodedici este încă rostit cu respect la Belgrad, acolo unde fostul fundaș român a intrat definitiv în istoria clubului.

Miodrag Belodedici continuă să fie un nume uriaș în istoria lui Steaua Roșie Belgrad, chiar și la decenii după retragere. 

Sport.ro a ajuns recent în Serbia, unde a stat de vorbă cu un antrenor din cadrul centrului de copii și juniori al clubului, iar subiectul „Belo” nu putea lipsi din discuție.

„Belodedici este o legendă a sportului!”

Zarko Markovic, tehnician la grupele de copii ale Stelei Roșii, a vorbit cu respect despre fostul fundaș român, singurul „tricolor” care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua București (1986) și Steaua Roșie Belgrad (1991).

„Miodrag Belodedici, fost jucător la Steaua Roșie Belgrad, a lăsat o amprentă profundă asupra clubului nostru și este un câștigător al Ligii Campionilor sau, cum se numea pe atunci, al Cupei Campionilor Europeni. Este o legendă. Nu a clubului, ci a sportului. Un om foarte muncitor, cu un caracter de fier. Mă bucur că am avut ocazia să îl pot urmări jucând”, a spus Zarko Markovic pentru Sport.ro.

Cariera lui Belodedici

Belodedici a evoluat la Steaua între 1983 și 1989, perioadă în care a câștigat, după cum am scris mai sus, Cupa Campionilor Europeni, dar și patru titluri consecutive în România. 

Plecat în Iugoslavia în 1088, Belodedici a devenit rapid om de bază la Steaua Roșie și a reușit o nouă performanță istorică în 1991, într-o finală decisă la loviturile de departajare, scor 0-0 (5-3 d.l.d).

Fost internațional român, „Căprioara” a strâns 53 de selecții la echipa națională și a participat la Campionatul Mondial din 1994, unde România reușea performanța de a ajunge în sferturile de finală.

