Vincent Kompany pune la zid arbitrajul după Bayern - PSG: „E ridicol! Prea multe decizii luate împotriva noastră”

Antrenorul Luis Enrique (55 de ani) a jubilat după partida Bayern Munchen - PSG 1-1, scor care a consemnat calificarea pentru al doilea an consecutiv a echipei sale în finala Ligii Campionilor. În tur, campioana en-titre a Europei s-a impus la Paris cu 5-4.

Luis Enrique: „Am suferit împreună”

Enrique a subliniat că PSG a demonstrat împotriva bavarezilor că este capabilă să mențină posesia, dar și să se apere când este cazul.

„Este incredibil. Cred că ceea ce am arătat în această seară și pe tot parcursul sezonului, în special în Liga Campionilor, este de un nivel incredibil.

Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, în deplasare, și am făcut-o cu toată maturitatea și personalitatea necesare. Arată ce fel de echipă suntem.

În această seară, cu aproape 4.000 de suporteri în deplasare, am suferit împreună, pentru că există întotdeauna momente când e dificil. Dar suntem fericiți.

Am arătat că ne place să avem posesia, dar că atunci când trebuie să apărăm, știm cum să facem și asta”, a declarat Luis Enrique, citat de site-ul oficial al clubului său.

Enrique, mesaj pentru elevii săi

Antrenorul spaniol le-a transmis elevilor săi că pot sărbători, însă trebuie să continue ulterior să muncească pentru a cuceri consecutiv a doua Ligă a Campionilor și a cincea Ligue 1.

„Acum este momentul să ne bucurăm de acest moment alături de toți parizienii și să privim spre o nouă finală a Ligii Campionilor. Au trecut trei ani de când am ajuns la Paris și am simțit întotdeauna această legătură între suporteri și echipă.

Este extrem de important pentru că atunci când poți împărtăși asta cu fanii și te bucuri atât de mult să joci pentru Paris Saint-Germain, este pur și simplu incredibil.

Trebuie să continuăm să muncim pentru că mai avem un meci de jucat pentru a câștiga Liga Campionilor. De asemenea, trebuie să câștigăm următorul meci din Ligue 1 împotriva lui Brest pentru a câștiga campionatul. Este important să continuăm!”, a adăugat tehnicianul iberic.

PSG, în fața unui sezon istoric

PSG mai are de disputat în campionat trei meciuri, toate transmise exclusiv pe VOYO: acasă cu Brest (10 mai), deplasare cu Lens (13 mai) și pe teren advers cu Paris FC (17 mai).

Un succes în etapa următoare le-ar asigura parizienilor al 14-lea campionat din istorie și al treilea la rând din tot atâtea posibile cu Luis Enrique pe bancă.

Pe 30 mai, PSG o va înfrunta pe Arsenal, în finala Ligii Campionilor, pe Puskas Arena din Budapesta.

Până acum, parizienii și-au trecut în cont, în stagiunea curentă, Supercupa Franței, a Europei și Cupa Intercontinentală. Au pierdut un singur trofeu, respectiv Cupa Franței.