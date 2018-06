OFICIAL | Astra are un nou antrenor! Nu are licenta PRO, Vintila va fi trecut "principal" in acte

Astra si-a gasit un nou antrenor.

Astra a anuntat pe site-ul oficial ca Marius Maldarasanu va fi noul antrenor al echipei. Maldarasanu, care a pregatit pana acum echipa a doua a clubului, nu are licenta PRO astfel ca in acte Bogdan Arges Vintila va fi trecut ca "principal".



Astra se va reuni astazi, 11 iunie, iar pe 16 iunie va pleca la Poiana Brasov in primul cantonament al verii. In perioada 29 iunie - 13 iulie, giurgiuvenii au programat un cantonament in Slovenia.