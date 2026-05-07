Ofertă pentru Gennaro Gattuso din Serie A! Contract până în 2028

Torino i-ar fi propus lui Gattuso un contract valabil până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon, până în 2029. Salariul ar urma să fie de aproximativ 1,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, discuțiile sunt deja în desfășurare, iar tehnicianul italian reprezintă principala variantă pentru directorul sportiv Gianluca Petrachi.

Fostul selecționer este dorit insistent de Torino FC, care caută un nou antrenor pentru sezonul viitor.

Presa din Italia notează că patronul Urbano Cairo îl apreciază de mai mult timp pe fostul campion mondial și a mai încercat să îl aducă și în 2023, respectiv 2024.

La momentul redactării acestui articol, Torino ocupă locul 13 în Serie A, cu 41 de puncte, unul peste Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Pentru granata urmează duelul cu US Sassuolo, programat mâine, nu ai devreme de ora 21:45.