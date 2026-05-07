Ofertă pentru Gennaro Gattuso din Serie A! Contract până în 2028

Fostul selecționer este dorit insistent de Torino FC, care caută un nou antrenor pentru sezonul viitor.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, discuțiile sunt deja în desfășurare, iar tehnicianul italian reprezintă principala variantă pentru directorul sportiv Gianluca Petrachi.
Torino îi oferă un contract până în 2028
Torino i-ar fi propus lui Gattuso un contract valabil până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon, până în 2029. Salariul ar urma să fie de aproximativ 1,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri.