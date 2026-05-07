Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din ultimii ani a luat o decizie șocantă în legătură cu viitorul său.

În vârstă de doar 30 de ani, Niklas Sule va pune punct carierei de fotbalist după ultimul meci al sezonului. Contractul său cu Borussia Dortmund va expira la finalul lunii iunie. 

Fundașul a luat de mai multă vreme în considerare această decizie din cauza accidentărilor sale repetate, însă cea din partida cu Hoffenheim, când s-a accidentat la genunchi, l-a convins definitiv că aceasta este decizia cea mai bună.

Vreau să anunț că îmi voi încheia cariera în această vară. Ce am simțit când medicul nostru a făcut testul sertarului în vestiarul de la Hoffenheim (n.r. un test pentru a detecta o posibilă ruptură a ligamentului încrucișat), s-a uitat la fizioterapeut și a dat din cap, iar fizioterapeutul a făcut la fel și nu a simțit nimic, a fost momentul în care am intrat la duș și am plâns timp de zece minute. În acel moment, chiar am crezut: 'S-a rupt'.

Când am făcut RMN-ul a doua zi și am primit vestea bună (că, de fapt, nu era o ruptură a ligamentului încrucișat), mi-a devenit clar, în proporție de o mie la sută, că totul s-a terminat. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău decât să aștept cu nerăbdare perioada de după, să fiu independent, să plec în vacanță, să petrec timp cu copiii mei, iar apoi să trebuiască să trec prin a treia ruptură de ligament încrucișat”, a spus Niklas Sule, conform bvb.de.

Niklas Sule a evoluat întreaga carieră doar în Germania. A început fotbalul la Walldorf, dar a mai trecut prin academiile celor de la Darmstadt și Hoffenheim, unde, în 2013, a debutat la prima echipă.

În 2017, Sule a făcut pasul la Bayern Munchen și, după cinci ani petrecuți alături de bavarezi, a fost transferat la Borussia Dortmund.

  • 4 milioane de euro este cota de piață a lui Niklas Sule, conform Transfermarkt.
