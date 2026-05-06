Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Deși Ioan Varga anunța că este exclus ca Pancu să plece din Gruia la finalul acestui sezon, Ioan Becali, impresarul lui Daniel Pancu, a dezvăluit că antrenorul a bătut deja palma cu cei din conducerea Rapidului pentru a-l înlocui pe Costel Gâlcă.

Antrenorul este nemulțumit de faptul că s-au produs mai multe schimbări la nivel de conducere la CFR Cluj. Chiar dacă Ioan Becali a anunțat că cele două părți au ajuns la o înțelegere, Ioan Varga, patronul de la CFR, vrea să facă tot posibilul să îl convingă pe Pancu să rămână.

Din acest motiv, potrivit Fanatik, finanțatorul ardelenilor și Marian Copilu, noul director sportiv al lui CFR, se vor întâlni cu Pancu pentru a-l convinge să continue în Gruia, însă pare greu de crezut că antrenorul mai poate fi întors din drum în contextul în care și-a dat deja acordul de principiu că va semna cu Rapid.

Ce a declarat Ioan Becali despre acordul dintre Pancu și Rapid

Fără să ofere mai multe detalii, Becali a anunțat că Daniel Pancu va fi noul antrenor al lui Rapid din vară.

”Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe. Eu îi respect mult și pe Neluțu Varga, și pe Dan Șucu și nu vreau sa discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima”, a spus agentul.