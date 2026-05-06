50,000,000 de euro pentru Chivu: cu titlul în buzunar, românul începe un proiect spectaculos!

50,000,000 de euro pentru Chivu: cu titlul în buzunar, românul începe un proiect spectaculos! Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul de 45 de ani, care a făcut-o pe Inter campioană în primul său sezon pe bancă, e omul momentului în Serie A.

TAGS:
cristi chivuCristian ChivuchivuInter MilanoInterGiuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi (62 de ani), una dintre legendele lui Inter Milano, a declarat pentru La Repubblica că nu a avut îndoieli în privinţa lui Cristian Chivu, antrenorul care a câştigat în weekend Scudetto.

Chivu (45 de ani) a cucerit titlul în primul său sezon complet în Serie A, ca antrenor, iar Bergomi a insistat că se aștepta la o astfel de reușită. "Ştiam că va reuşi. Roberto Samaden, care a fost mult timp responsabil de sectorul juvenil al Interului, mi-a spus despre Cristian că putea cuceri inimile jucătorilor săi şi chiar a făcut-o", a spus fostul fundaş al naţionalei Italiei.

Potrivit Agerpres, Bergomi l-a nominalizat și pe cel mai important jucător al lui Inter în acest sezon: "Lautaro. Este cel mai bun marcator, deşi a jucat mai puţine meciuri decât în trecut. Are o calitate uimitoare şi abilităţi de lider. Zielinski şi Dimarco sunt doar cu un pas în urmă".

Bergomi consideră că obiectivul Interului pentru sezonul viitor este deja stabilit, dar le-a transmis şi un avertisment celorlalte pretendente la titlul de campioană.

"Să câştigăm din nou campionatul şi asta nu este valabil doar pentru Inter. Milan, Napoli şi Juve nu pot spune pur şi simplu: <<vrem un loc de Liga Campionilor>>. Nu este corect faţă de fani. Liga Campionilor este o oportunitate, dar este complexă. Cu noua formulă, dacă nu termini (n.r. - faza principală) în primele opt, devine foarte greu", a afirmat Bergomi.

Cristi Chivu, campion cu Inter Milano și ca antrenor

  • Cristi chivu titlu 03
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Conform presei, Inter va avea un buget minim de 40-50 de milioane de euro pentru a întări echipa, o sumă care ar putea fi majorată prin vânzările unor jucători.

"Mi-ar plăcea un mijlocaş central puternic din punct de vedere fizic, precum Kone, Rabiot sau Khephren Thuram, şi un jucător care driblează, precum Nico Paz. Va fi greu să-l transferăm de la Real Madrid, dar acesta este genul de jucător de care are nevoie Inter", a spus Bergomi.

"Inter a fost lipsită de Calhanoglu, Dumfries şi Lautaro la multe meciuri. Şi Bastoni. Pe lângă accidentări, a fost supus unei umiliri publice nejustificate. A făcut o greşeală, dar şi-a asumat responsabilitatea pentru ea", a adăugat campionul mondial din 1982 cu Squadra Azzurra.

Preşedintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a confirmat deja interesul Barcelonei pentru Bastoni.

Întrebat dacă Inter ar trebui să-l vândă pe fundaşul central italian, Bergomi a răspuns: "Depinde de oferte. Are o valoare mare. Nu-l poţi vinde pur şi simplu ieftin. Îl văd reuşind în Spania şi în Premier League".

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce propunere pentru Chivu! "Dacă face asta, va lua titlul înainte să înceapă noul sezon!"
Ce propunere pentru Chivu! "Dacă face asta, va lua titlul înainte să înceapă noul sezon!"
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
ULTIMELE STIRI
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
Sezonul 12 Visuri la cheie se încheie în această seară! „Am considerat că a coborât iadul pe pământ”
Sezonul 12 Visuri la cheie se încheie în această seară! „Am considerat că a coborât iadul pe pământ”
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După despărțirea de Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac o critică pe jucătoarea momentului în WTA

După despărțirea de Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac o critică pe jucătoarea momentului în WTA

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii



Recomandarile redactiei
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!