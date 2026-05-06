50,000,000 de euro pentru Chivu: cu titlul în buzunar, românul începe un proiect spectaculos!

Giuseppe Bergomi (62 de ani), una dintre legendele lui Inter Milano, a declarat pentru La Repubblica că nu a avut îndoieli în privinţa lui Cristian Chivu, antrenorul care a câştigat în weekend Scudetto.

Chivu (45 de ani) a cucerit titlul în primul său sezon complet în Serie A, ca antrenor, iar Bergomi a insistat că se aștepta la o astfel de reușită. "Ştiam că va reuşi. Roberto Samaden, care a fost mult timp responsabil de sectorul juvenil al Interului, mi-a spus despre Cristian că putea cuceri inimile jucătorilor săi şi chiar a făcut-o", a spus fostul fundaş al naţionalei Italiei.

Potrivit Agerpres, Bergomi l-a nominalizat și pe cel mai important jucător al lui Inter în acest sezon: "Lautaro. Este cel mai bun marcator, deşi a jucat mai puţine meciuri decât în trecut. Are o calitate uimitoare şi abilităţi de lider. Zielinski şi Dimarco sunt doar cu un pas în urmă".

Bergomi consideră că obiectivul Interului pentru sezonul viitor este deja stabilit, dar le-a transmis şi un avertisment celorlalte pretendente la titlul de campioană.

"Să câştigăm din nou campionatul şi asta nu este valabil doar pentru Inter. Milan, Napoli şi Juve nu pot spune pur şi simplu: <<vrem un loc de Liga Campionilor>>. Nu este corect faţă de fani. Liga Campionilor este o oportunitate, dar este complexă. Cu noua formulă, dacă nu termini (n.r. - faza principală) în primele opt, devine foarte greu", a afirmat Bergomi.