Primele imagini cu Danciulescu la CS Dinamo! Ce functie va avea fostul director sportiv al 'cainilor' 

Ionel Danciulescu (44 ani) a revenit la Dinamo, insa nu la clubul de fotbal, ci la Clubul Sportiv Dinamo.

Fostul director sportiv al 'cainilor' a partcipat la lansarea proiectului 'Academia de Fotbal CS Dinamo', proiect de care urmeaza sa se ocupe, la 5 luni dupa ce a fost demis de la FC Dinamo.

Ionel Danciulescu va fi managerul proiectului si, dupa cum a declarat chiar el in urma cu cateva zile, urmeaza sa se ocupe de jucatorii de la Academie de la Under 6 pana la Under 12.

La lansarea 'Academiei de Fotbal CS Dinamo' au mai participat ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, presedintele CS Dinamo, Ionut Adrian Popa, dar si presedintele programului DDB, Cristi Hildan.