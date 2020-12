Rednic il vrea langa el pe Danciulescu! Primul 'transfer' important pe care-l cere dupa numirea pe banca Viitorului

Mircea Rednic s-a inteles cu Hagi si Popescu. A semnat pentru doi ani si jumatate cu Viitorul.

Rednic vine in locul lui Ruben de la Barrera. Spaniolul a fost demis ieri, dupa eliminarea Viitorului din Cupa Romaniei in fata lui Dinamo (0-3). Primul obiectiv al lui Rednic: intrarea in playoff! Pana la iarna, lotul ramane acelasi. Rednic vrea sa faca insa un transfer important pe banca. Il vrea langa el pe Ionel Danciulescu, fost colaborator de-ai sai si la Dinamo.

Liber de contract dupa ce a plecat din Stefan cel Mare, odata cu venirea conducerii spaniole, Danciulescu e dorit intr-un functie administrativa la Viitorul, mai ales ca are parte si de aprecierea lui Gica Hagi.