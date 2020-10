Danciulescu, UMILIT DE DINAMO! Cum a ajuns sa-si CERSEASCA propriii bani: "Nu mi-au raspuns, asa ca am dat un mesaj pe Whatsapp"

Fostul director al clubului inca asteapta plata salariilor restante!

Danciulescu a acceptat un salariu infim sezonul trecut tocmai pentru a ajuta Dinamo intr-o perioada dificila. Chiar si asa, nici Negoita, nici noii actionari spanioli nu l-au platit. Danciulescu spune ca a incercat sa-l contacteze pe Dorin Serdean, noul presedinte al echipei. N-a avut succes.

"Am incercat sa-l sun pe domnul Serdean. Nu mi-a raspuns, probabil nu avea numarul meu. Apoi, am trimis un mesaj pe WhatsApp. A fost citit, dar nu am primit vreun raspuns. Nu sunt foarte multi bani, dar e dreptul meu. Avand in vedere ca s-au facut anumite plati catre anumiti antrenori, jucatori, cred ca trebuia sa fiu si eu platit. Din banii de drepturi TV s-au achitat restantele, asa este.

E vorba de salariul pe 3 luni de zile, daca nu ma insel. Cred ca ar fi fost corect si civilizat sa primesc un raspuns. Vreau sa stiu si eu cand ii primesc, asta am cerut. Eu nu dau clubul in judecata, ca altii. Sper sa ma inteleg amiabil. Ma bazez pe seriozitatea oamenilor din conducerea lui Dinamo. Am auzit ca au fost platite toate litigiile. Sper intr-o rezolvare amiabila", a explicat Danciulescu la Digisport.

Acum fara angajament, Danciulescu a fost la Dinamo jucator, apoi director general, antrenor si director sportiv. A parasit echipa in vara, dupa ce contractul i s-a incheiat, iar oficialii 'cainilor' n-au dorit sa-i mai prelungeasca intelegerea.