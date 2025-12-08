Incredibil! 120.000.000 € despăgubiri, după ce fotbalistul care a murit în 2019 nu a mai apucat să joace

Incredibil! 120.000.000 € despăgubiri, după ce fotbalistul care a murit în 2019 nu a mai apucat să joace
Scandalul juridic este departe de a se fi încheiat, la aproape șapte ani de la accidentul aviatic din ianuarie 2019. 

cardiff cityEmiliano SalaNantes
Scandalul juridic dintre Cardiff City și FC Nantes, pornit după moartea tragică a fotbalistului Emiliano Sala, este departe de a se fi încheiat, la aproape șapte ani de la accidentul aviatic din ianuarie 2019. 

Clubul galez solicită despăgubiri uriașe, estimate la peste 120 de milioane de euro, pentru pierderile suferite în urma decesului atacantului argentinian, care urma să joace în Premier League.

Ultima audiere a avut loc luni la Tribunalul Comercial din Nantes, iar judecătorii au anunțat că verdictul final va fi pronunțat pe 30 martie 2026. 

Cardiff susține că pierderea lui Sala a contribuit direct la retrogradarea echipei din Premier League, dar și la colapsul financiar și sportiv care a urmat, clubul ajungând între timp până în League One.

120.000.000 € despăgubiri, după ce Emiliano Sala nu a mai apucat să mai joace

Emiliano Sala, în vârstă de 28 de ani la momentul tragediei, semnase cu Cardiff în ianuarie 2019 pentru suma de 17 milioane de euro, însă a murit într-un accident aviatic în Canalul Mânecii, în timp ce se deplasa spre noua sa echipă. 

În 2023, Cardiff a deschis procesul în instanța din Franța și a cerut compensații pentru pierderea de venituri, prejudiciul de imagine și consecințele sportive și economice ale tragediei. 

Conform unei expertize independente realizate la solicitarea clubului galez, prejudiciul total ar depăși 120 de milioane de euro.

Cardiff acuză FC Nantes că, prin agentul Willie McKay, a organizat un zbor ilegal care a cauzat moartea lui Emiliano Sala. Trupa franceză neagă orice responsabilitate și spune că doar fiul lui McKay (Mark) a fost agent oficial, tatăl având doar un rol informal.

Pe partea financiară, TAS (2022) și FIFA (2023) au decis că transferul era valabil, iar Cardiff a fost obligat să plătească restul de peste 11 milioane € din cele 17 milioane, deși Sala nu a jucat niciodată pentru club.

Nantes ar putea să plătească cea mai mare despăgubire din istoria fotbalului european

În februarie 2024, Cardiff a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Willie McKay, ale cărei detalii au rămas confidențiale, dar care ar fi vizat predarea unor documente și mesaje legate de organizarea zborului. 

Între timp, David Henderson, omul care a organizat efectiv zborul, a fost condamnat în 2021 la 18 luni de închisoare pentru punerea în pericol a siguranței aeronavei și pentru organizarea unui zbor ilegal.

Decizia finală este așteptată pe 30 martie 2026. Dacă va câștiga procesul, Cardiff ar putea obține una dintre cele mai mari despăgubiri din istoria fotbalului.

Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
Miron, &icirc;ncrezător după remiza obținută de FC Botoșani cu Rapid: &bdquo;Așa se str&acirc;ng punctele&rdquo;
Reacția lui Costel G&acirc;lcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid
Cu z&acirc;mbetul pe buze, Claudiu Petrila a reacționat la flash-interviu după ratarea colosală de la Botoșani
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4! Diavolii au făcut spectacol pe &bdquo;Molineux&rdquo;
Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat &icirc;n minutul 23 și a trimis echipele la vestiare
Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Fabulos: țara &icirc;n care trei rom&acirc;ni sunt &icirc;n topul celor mai buni antrenori din istoria campionatului

Dinamo Kiev s-a decis! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4! Diavolii au făcut spectacol pe &bdquo;Molineux&rdquo;
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Cel mai dezastruos start de meci . Cardiff a ratat două penalty-uri &icirc;n 10 minute. C&acirc;t s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday
Leeds - Cardiff, 5-2, a fost LIVE pe Pro Arena VOYO. Show total &icirc;n FA Cup cu nu mai puțin de șapte goluri marcate
Cazul Emiliano Sala | Clubul Cardiff vine cu precizări după informațiile publicate de presa britanică
Suma impresionantă pe care o cere Cardiff celor de la FC Nantes &icirc;n urma decesului lui Emiliano Sala
Victorie mare pentru Laszlo Boloni &icirc;n Ligue 1, prima după mai bine de 3 luni. Ce scrie L Equipe
Tratament animalic! . Scandal teribil &icirc;n Franța, &icirc;naintea meciului din finala cupei: au fost instalate grilaje cu țepușe pe stadion
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Fermierii au &icirc;nchis Creta. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au atacat polițiștii cu pietre | FOTO

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

