Incredibil! 120.000.000 € despăgubiri, după ce fotbalistul care a murit în 2019 nu a mai apucat să joace

Scandalul juridic dintre Cardiff City și FC Nantes, pornit după moartea tragică a fotbalistului Emiliano Sala, este departe de a se fi încheiat, la aproape șapte ani de la accidentul aviatic din ianuarie 2019. Clubul galez solicită despăgubiri uriașe, estimate la peste 120 de milioane de euro, pentru pierderile suferite în urma decesului atacantului argentinian, care urma să joace în Premier League.

Ultima audiere a avut loc luni la Tribunalul Comercial din Nantes, iar judecătorii au anunțat că verdictul final va fi pronunțat pe 30 martie 2026.



Cardiff susține că pierderea lui Sala a contribuit direct la retrogradarea echipei din Premier League, dar și la colapsul financiar și sportiv care a urmat, clubul ajungând între timp până în League One.

120.000.000 € despăgubiri, după ce Emiliano Sala nu a mai apucat să mai joace

Emiliano Sala, în vârstă de 28 de ani la momentul tragediei, semnase cu Cardiff în ianuarie 2019 pentru suma de 17 milioane de euro, însă a murit într-un accident aviatic în Canalul Mânecii, în timp ce se deplasa spre noua sa echipă.

În 2023, Cardiff a deschis procesul în instanța din Franța și a cerut compensații pentru pierderea de venituri, prejudiciul de imagine și consecințele sportive și economice ale tragediei.

Conform unei expertize independente realizate la solicitarea clubului galez, prejudiciul total ar depăși 120 de milioane de euro.



Cardiff acuză FC Nantes că, prin agentul Willie McKay, a organizat un zbor ilegal care a cauzat moartea lui Emiliano Sala. Trupa franceză neagă orice responsabilitate și spune că doar fiul lui McKay (Mark) a fost agent oficial, tatăl având doar un rol informal.

Pe partea financiară, TAS (2022) și FIFA (2023) au decis că transferul era valabil, iar Cardiff a fost obligat să plătească restul de peste 11 milioane € din cele 17 milioane, deși Sala nu a jucat niciodată pentru club.

Nantes ar putea să plătească cea mai mare despăgubire din istoria fotbalului european

În februarie 2024, Cardiff a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Willie McKay, ale cărei detalii au rămas confidențiale, dar care ar fi vizat predarea unor documente și mesaje legate de organizarea zborului.

Între timp, David Henderson, omul care a organizat efectiv zborul, a fost condamnat în 2021 la 18 luni de închisoare pentru punerea în pericol a siguranței aeronavei și pentru organizarea unui zbor ilegal.

Decizia finală este așteptată pe 30 martie 2026. Dacă va câștiga procesul, Cardiff ar putea obține una dintre cele mai mari despăgubiri din istoria fotbalului.

