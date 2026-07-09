GABRIEL MUREȘAN

Pe 9 iulie 2026, a fost anunțat că fostul mare fotbalist Gabriel Mureșan, care era primarul comunei Apold (jud. Alba), s-a înecat la doar doar 44 de ani, într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold, conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor paramedicilor, fostul internațional nu a mai putut fi salvat.

În cei șase ani petrecuți la CFR Cluj (2007-2013), cea mai bună perioadă a carierei sale, Mureșan a cucerit trei titluri de campion în Liga 1 (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010) și a jucat în grupele Champions League. De-a lungul carierei, "Muri" a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș (2004-2005), Gloria Bistrița (2005-2007), Tom Tomsk (2013-2014) și ASA Tg. Mureș (2024-2017), strângând 9 selecții pentru reprezentativa României și rămânând în percepția fanilor ca unul dintre cei mai buni mijlocași români ai generației sale.

RADU MĂRGINEAN

Pe 30 iunie 2026, fostul internațional de tineret Radu Mărginean a murit la vârsta de 43 de ani, în urma unui accident tragic la baza lui sportive de la ieșirea din Arad spre Zădăreni. Acesta s-a electrocutat, apoi a căzut și s-a lovit la cap, în timp ce cobora scara dintr-o cameră tehnică care deservea bazinele cu apă de la baza pe care o avea în proprietate. Medicii au încercat zeci de minute să îl resusciteze, însă fără succes.

Mărginean a jucat ca mijlocaș pentru UTA Arad (1999-2003, 2012-2013), FC Bihor Oradea (2003-2004), CFR Cluj (2004-2006) și Gloria Bistrița (2006-2012, 2013-2014). A avut selecții pentru naționalele U18 (3), U19 (6) și U21 (9) ale României și a bifat 135 de meciuri la nivelul primei divizii. A fost om de bază în naționala de tineret, fiind coleg de generație cu Marius Constantin, Gabriel Tamaș, Ionuț Rada, Mirel Rădoi, George Florescu, Tiberiu Ghioane, Andrei Prepeliță, Bănel Nicoliță, Andrei Cristea și Daniel Niculae.

SORIN TUFAN

În martie 2026, fostul fotbalist Sorin Tufan, care a jucat la Farul Constanța şi Steaua București, şi-a pierdut viaţa la vârsta de 57 de ani, în tragedia navală din portul Midia. Remorcherul Astana s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenţei către nava tanc Amades (pavilion Insulele Marshall), în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, a informat, Autoritatea Navală Română (ANR).

Operaţiunile de căutare a trupurilor a trei persoane s-a prelungit până în iunie 2026, când a fost contractată o companie din Turcia, specializată în salvare și recuperare navală. Din informațiile existente, trupul neînsuflețit al lui Tufan nu a fost încă recuperat.

Produs al centrului de copii şi juniori al Farului, unde a început fotbalul la vârsta de 10 ani, alături de profesorul Iosif Bukossy, Tufan a debutat pentru echipa de seniori în 1985 şi a evoluat pentru "alb-albaştri" până în 1992, în peste 100 de partide. În 1992, Sorin Tufan a fost transferat de Steaua, la insistenţele antrenorului de atunci, Anghel Iordănescu. Fundaşul dreapta a trebuit să se retragă din fotbal în 1994, la doar 26 de ani, din cauza numeroaselor accidentări și s-a reprofilat ca marinar. El era fiul fostului internaţional Marin Tufan, care a participat cu echipa naţionala a României la Cupa Mondială din 1970.