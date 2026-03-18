Fostul fotbalist, Sorin Tufan, care a jucat la Farul Constanţa şi Steaua Bucureşti, şi-a pierdut viaţa la vârsta de 57 de ani, în tragedia navală din portul Midia, au anunţat, miercuri, cele două cluburi pe paginile lor de Facebook.

''Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristeţe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan'', se arată în comunicatul clubului Farul, potrivit Agerpres.

Produs al centrului de copii şi juniori al Farului, unde a început fotbalul la vârsta de 10 ani, alături de profesorul Iosif Bukkosi, Sorin Tufan a debutat pentru echipa de seniori în 1985 şi a evoluat pentru alb-albaştri până în 1992, în peste 100 de partide.

''Steaua Bucureşti deplânge dispariţia prematură a fostului său fotbalist Sorin Tofan, decedat la doar 57 de ani, în tragedia maritimă din Portul Midia'', a transmis clubul Steaua.

Sorin Tufan, cerut de Anghel Iordănescu la Steaua

În 1992, Sorin Tufan a fost transferat de Steaua, la insistenţele antrenorului de atunci, Anghel Iordănescu. Fundaşul dreapta a trebuit să se retragă din fotbal în 1994, la doar 26 de ani, din cauza numeroaselor accidentări. El era fiul fostului internaţional Marin Tufan, care a participat cu echipa naţionala la Cupa Mondială din 1970.

Remorcherul Astana s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenţei către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, a informat, miercuri, Autoritatea Navală Română (ANR). O persoană scoasă din apă de către scafandri, căreia i s-au aplicat manevre de resuscitare, a fost declarată decedată, iar operaţiunile de căutare-salvare a celorlalte patru persoane sunt în derulare.