Alarmă la Cupa Mondială! Meciul Anglia – Norvegia , în pericol

, în pericol Anglia – Norvegia, în sferturile Cupei Mondiale 2026!

Selecţionata Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după o victorie muncită în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1 la pauză), duminică, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din optimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).

Partida Anglia – Norvegia, de la Cupa Mondială 2026, ar putea fi amânată din cauza temperaturilor ridicate

De partea cealaltă, Norvegia s-a calificat în sferturile Mondialului după ce a eliminat Brazilia, scor 1-2, în faza optimilor. Brazilia ajunsese în această fază după victoria dramatică, scor 2-1, în fața Japoniei, în timp ce Norvegia a eliminat Coasta de Fildeș cu același scor.

Acum, urmează un sfert de finală echilibrat între Anglia și Norvegia, dar ar putea să fie amânat! Partida va avea loc la Miami, iar la ora partidei, duminică, de la ora României 00:00, sunt anunțate temperaturi foarte ridicate, de până la 44 de Grade celsius!

Din acest motiv, sunt șanse ca partida să fie amânată pentru o altă oră sau o altă zi chiar, când vremea va permite, în funcție de hotărârea pe care o vor lua oficialii FIFA.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: