VIDEO EXCLUSIV România - Suedia, al doilea meci al tricolorilor la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00!
Campionatul European de tineret la handbal masculin este transmis de VOYO.
După debutul cu stângul de ieri, România - Bosnia 34-36, astăzi de la ora 17:00, LIVE pe VOYO, tricolorii întâlnesc Suedia în al doilea meci de la Campionatul European de tineret, Men’s 20 EHF EURO 2026.
Partida cu suedezii se joacă în NOVA PG Arena din Turda.
Programul României la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO
8 iulie 2026 | ora 17:00
România - Bosnia Herțegovina 34-36
Nova PG Arena, Turda
9 iulie 2026 | ora 17:00
Suedia - România
Nova PG Arena, Turda
11 iulie 2026 | ora 17:00
România - Israel
Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca
Echipele participante și cum arată grupele preliminare
La startul competiției se află 24 de echipe, împărțite în șase grupe preliminare:
Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia
Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia
Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia
Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord
Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina
Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia
Lotul naționalei de tineret a României
Jucători:
* Hossu Romulus
* Andronic Mihai
* Chiruț Ianis
* Negrilă Andrei
* Tăut Armin
* Pușcaș-Ilisei Alexandru
* Ștefan Denis
* Zeic Răzvan
* Șerban Emanuel
* Rîpă Răzvan
* Ilucă Teodor
* Zapodianu Nicolas
* Rusu Eduard
* Horotan Rareș
* Moldovan David
* Acsentie Andrei
* Orban Robert
* Dascălu Codrin
Staff:
* Viorel Mazilu
* Răzvan Udriștioiu
* Bogdan Șoldănescu
* Ionuț Pușcașu
* Octavian Hârțoagă
* Răzvan Ilie Szopka
* Ákos Gergely
* Cezar Varjac
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News