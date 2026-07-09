După debutul cu stângul de ieri, România - Bosnia 34-36, astăzi de la ora 17:00, LIVE pe VOYO, tricolorii întâlnesc Suedia în al doilea meci de la Campionatul European de tineret, Men’s 20 EHF EURO 2026.

Partida cu suedezii se joacă în NOVA PG Arena din Turda.

Programul României la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO

8 iulie 2026 | ora 17:00

România - Bosnia Herțegovina 34-36

Nova PG Arena, Turda

9 iulie 2026 | ora 17:00

Suedia - România

Nova PG Arena, Turda

11 iulie 2026 | ora 17:00

România - Israel

Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca

Echipele participante și cum arată grupele preliminare

La startul competiției se află 24 de echipe, împărțite în șase grupe preliminare:

Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia

Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia

Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia

Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord

Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina

Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia

Lotul naționalei de tineret a României

Jucători:

* Hossu Romulus

* Andronic Mihai

* Chiruț Ianis

* Negrilă Andrei

* Tăut Armin

* Pușcaș-Ilisei Alexandru

* Ștefan Denis

* Zeic Răzvan

* Șerban Emanuel

* Rîpă Răzvan

* Ilucă Teodor

* Zapodianu Nicolas

* Rusu Eduard

* Horotan Rareș

* Moldovan David

* Acsentie Andrei

* Orban Robert

* Dascălu Codrin

Staff:

* Viorel Mazilu

* Răzvan Udriștioiu

* Bogdan Șoldănescu

* Ionuț Pușcașu

* Octavian Hârțoagă

* Răzvan Ilie Szopka

* Ákos Gergely

* Cezar Varjac