Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist.

Ce au scris englezii de la The Sun după decesul lui Gabi Mureșan

Știrea decesului fostului fotbalist, campion de trei ori cu CFR Cluj, a ajuns rapid și în presa din afară, iar cunoscuta publicație The Sun a scris despre evenimentul tragic.

„Fosta vedetă a Ligii Campionilor, în vârstă de 44 de ani, a murit după ce s-a înecat în timp ce înota într-un lac, în timp ce pompierii scoteau trupul din apă.”, au titrat englezii de la The Sun.

Presa britanică a făcut un scurt istoric al carierei fostului jucător român și a relatat tragedia.

„Fostul jucător al Ligii Campionilor, Gabriel Mureșan, a murit la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în timp ce înota într-un lac.

Internaționalul român a câștigat opt ​​trofee în cei șase ani petrecuți la CFR Cluj, inclusiv trei titluri de campioană.

A jucat în meciurile din Liga Campionilor cu Chelsea în 2008 și cu Manchester United în 2012.

Mijlocașul Mureșan a jucat pentru clubul rus Tom Tomsk și pentru echipa națională ASA Târgu Mureș, înainte de a se retrage în 2017.

A jucat de nouă ori în naționala naționalei României și a jucat în preliminariile Cupei Mondiale și ale Euro 2012.

El a fost primar al orașului transilvanian Apold din 2020, fiind reales cu o majoritate covârșitoare acum doi ani.

Dar tragedia a avut loc la mijlocul săptămânii, când pompierii l-au scos dintr-un lac din apropiere. A fost transportat de urgență la un spital local, dar medicii nu au reușit să-l resusciteze.”, au scris britanicii.

Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac din județul Mureș

Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Gabi Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, primarul comunei Apold a decedat.

"În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață", se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.

Cine a fost fotbalistul Gabi Mureșan

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe ”Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.