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Gabriel Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj și fotbalist cu nouă selecții la echipa națională, a încetat din viață la doar 44 de ani, a anunțat în această dimineață pagina oficială a comunei Apold, acolo unde fostul jucător era primar:

”Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!”.

Cine a fost fotbalistul Gabi Mureșan

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe ”Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.