FOTO ”Good luck fratello!” Ce star de la Tottenham regretă plecarea lui Radu Drăgușin

”Good luck fratello!” Ce star de la Tottenham regretă plecarea lui Radu Drăgușin Premier League
SPORT.RO
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Internaționalul român a plecat de la Tottenham după doi ani și jumătate.

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radu dragusinTottenhamJames MaddisonPremier LeagueFiorentina
Din articol

Cotat la 16 milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina pentru sezonul 2026/27. Clubul italian are și o clauză la finalul stagiunii prin care-l poate transfera definitiv pe stoperul român la echipă.

”Good luck fratello!” Ce star de la Tottenham regretă plecarea lui Radu Drăgușin

Când a venit în iarna lui 2024, Radu Drăgușin l-a găsit la Tottenham pe decarul James Maddison, care fusese adus în vara lui 2023 de la Leicester pentru 46,3 milioane de euro.

Cei doi s-au împrietenit, iar la plecare, James Maddison a avut și un mesaj pentru Drăgușin, pe care l-a publicat pe contul său oficial de Instagram.

”Fratele meu! Adversitatea ne-a adus foarte aproape unul de altul. O să îți simțim lipsa mult, omule! O să-ți scriu legat de saună dacă te enervezi. Good luck fratello!”, a scris James Maddison.

Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul

Marți, Fiorentina i-a anunțat transferul lui Drăgușin, iar miercuri a venit și anunțul lui Tottenham, care i-a urat mult succes lui Radu Drăgușin la noul club.

”Radu Drăgușin s-a alăturat echipei din Serie A, Fiorentina, sub formă de împrumut pentru sezonul 2026/27. Mult succes, Radu!”, a scris Spurs pe Instagram, urmat de o inimă albă.

În urmă cu doi ani și jumătate, Tottenham le-a plătit celor de la Genoa 25 de milioane de euro + bonusuri pentru transferul internaționalului român Radu Drăgușin.

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