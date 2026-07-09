Cotat la 16 milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina pentru sezonul 2026/27. Clubul italian are și o clauză la finalul stagiunii prin care-l poate transfera definitiv pe stoperul român la echipă.

”Good luck fratello!” Ce star de la Tottenham regretă plecarea lui Radu Drăgușin

Când a venit în iarna lui 2024, Radu Drăgușin l-a găsit la Tottenham pe decarul James Maddison, care fusese adus în vara lui 2023 de la Leicester pentru 46,3 milioane de euro.

Cei doi s-au împrietenit, iar la plecare, James Maddison a avut și un mesaj pentru Drăgușin, pe care l-a publicat pe contul său oficial de Instagram.

”Fratele meu! Adversitatea ne-a adus foarte aproape unul de altul. O să îți simțim lipsa mult, omule! O să-ți scriu legat de saună dacă te enervezi. Good luck fratello!”, a scris James Maddison.