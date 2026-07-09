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Ajuns la 33 de ani, Florin Andone este legitimat, din noiembrie 2024, în liga a 4-a din Spania, la Atletico Baleares. De la începutul acestui an, fostul internațional român a semnat prelungirea contractului cu spaniolii.

Cotat la numai 50.000 de euro de site-urile de specialitate în acest moment, fotbalistul și-a extins înțelegerea până în 2027. La acel moment, Andone era accidentat și erau șanse slabe să mai joace în stagiunea 2025-2026.

Florin Andone, legitimat în liga a 4-a din Spania, nu a mai jucat din noiembrie 2025

De altfel, conform Transfermarkt, ultimul meci în care a jucat Florin Andone datează de la finalul anului trecut, din 9 noiembrie 2025, când bifa 64 de minute în partida cu Girona B, terminată la egalitate, scor 2-2.

Atacantul român chiar reușea să marcheze un gol în respectiva confruntare.

Florin Andone a jucat pentru Deportivo la Coruna între 2016 și 2018 și a avut la echipa din Spania una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Echipe importante din Europa au pus ochii pe Florin Andone la momentul respectiv, iar în cele din urmă s-a transferat la Brighton, în Premier League, în vara lui 2018.

Florin Andone putea ajunge la Brighton din 2017

Florin Andone a dezvăluit că în 2017 Deportivo la Coruna a refuzat o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și nu l-a lăsat să plece după un sezon fabulos în Spania: 12 goluri și trei assist-uri în 39 de partide jucate în toate competițiile.

Florin Andone a fost transferat de Deportivo La Coruna de la Cordoba, în 2016, pentru 5,7 milioane de euro, iar după două sezoane de excepție la fosta campioană a Spaniei a prins transferul carierei, la Brighton, în Premier League.

”Pescărușul” l-a împrumutat la Galatasaray și Cadiz, iar în 2022 a fost cedat definitiv la Las Palmas. A mai urmat Eldense, iar din 2024 joacă pentru Atlético Baleares.