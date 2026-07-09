Rrahmani a fost unul dintre fotbaliștii care au impresionat în Superliga, iar din acest motiv a stat doar un an în prima ligă a României.
Rapid l-a vândut către Sparta Praga în schimbul sumei de 5 milioane de euro, iar acum va încasa un procent din transferul atacantului kosovar.
Albion Rrahmani a semnat cu Venezia: italienii l-au anunțat oficial
Vnezia a anunțat transferul lui Albion Rrahmani în după-amiaza zilei de joi. Italienii au postat și un mesaj după ce au anunțat că atacantul kosovar a semnat.
„Împreună mergem mai departe. Rrahmani este în Veneția.”, a transmis formați din Seria A.
Echipa din Serie A a achitat suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe atacantul Kosovar, iar giuleștenii au păstrat 15% dintr-un viitor transfer în momentul în care l-au vândut în Cehia.
Astfel că, Rapid va încasa 1,2 milioane de euro în urma acestei afaceri, iar atacantul de 25 de ani devine cea mai scumpă vânzare din istoria clubului bucureștean.
Cifrele lui Albion Rrahmani
- Sparta Praga: 83 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 6 pase decisive
- FC Ballkani: 68 meciuri jucate, 34 goluri înscrise, 9 pase decisive
- Rapid: 29 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 6 pase decisive
Cei mai scump jucători din istoria Rapidului
- Albion Rrahmani (Sparta Praga) - 6,2 milioane de euro
- Cristian Săpunaru (FC Porto) - 5 milioane de euro
- Ionuț Mazilu (Dnipro) - 4 milioane de euro
- Rareș Ilie (Nice) - 4 milioane de euro
- Daniel Niculae (AJ Auxerre) - 3,3 milioane de euro