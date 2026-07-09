Rrahmani a fost unul dintre fotbaliștii care au impresionat în Superliga, iar din acest motiv a stat doar un an în prima ligă a României.

Rapid l-a vândut către Sparta Praga în schimbul sumei de 5 milioane de euro, iar acum va încasa un procent din transferul atacantului kosovar.

Albion Rrahmani a semnat cu Venezia: italienii l-au anunțat oficial

Vnezia a anunțat transferul lui Albion Rrahmani în după-amiaza zilei de joi. Italienii au postat și un mesaj după ce au anunțat că atacantul kosovar a semnat.

„Împreună mergem mai departe. Rrahmani este în Veneția.”, a transmis formați din Seria A.