Pierre de Coubertin spunea odată că „rugby-ul este un sport de golani practicat de domni, pe când fotbalul este un sport de domni practicat de golani.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden - rugbist cu 55 de selecții în echipa națională a României - a confirmat afirmația, declarând că în rugby cel mai important este respectul, afișat atât față de coechipieri, cât și pentru adversari.

Fața nevăzută a rugby-ului românesc

Nevoia rugbiștilor de a fi uniți se naște și din regimul dur al acestui sport, dublat, uneori, din nefericire, de starea proastă a terenurilor.

În exclusivitate pentru Sport.ro, van Heerden a povestit cum un rugbist a fost în pericol de înec chiar în timpul unui meci jucat în Liga Națională.

„Am jucat în condiții foarte nasoale. Se întâmplă. A fost, uneori, când un jucător a căzut cu fața în apă și era să se înece.

Din păcate, noi nu avem terenuri de rugby, în România. E dureros pentru noi, pentru că e un sport frumos și chiar nu avem terenuri.

Dar asta nu ne doboară pe noi niciodată. Noi oricum dăm tot. La rugby nu există să oprești meciul. Noi jucăm în orice condiții. Suntem pregătiți, fie ploaie, fie noroi,” a povestit Johan van Heerden.

