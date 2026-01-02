Pierre de Coubertin spunea odată că „rugby-ul este un sport de golani practicat de domni, pe când fotbalul este un sport de domni practicat de golani.”
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden - rugbist cu 55 de selecții în echipa națională a României - a confirmat afirmația, declarând că în rugby cel mai important este respectul, afișat atât față de coechipieri, cât și pentru adversari.
Fața nevăzută a rugby-ului românesc
Nevoia rugbiștilor de a fi uniți se naște și din regimul dur al acestui sport, dublat, uneori, din nefericire, de starea proastă a terenurilor.
În exclusivitate pentru Sport.ro, van Heerden a povestit cum un rugbist a fost în pericol de înec chiar în timpul unui meci jucat în Liga Națională.
„Am jucat în condiții foarte nasoale. Se întâmplă. A fost, uneori, când un jucător a căzut cu fața în apă și era să se înece.
Din păcate, noi nu avem terenuri de rugby, în România. E dureros pentru noi, pentru că e un sport frumos și chiar nu avem terenuri.
Dar asta nu ne doboară pe noi niciodată. Noi oricum dăm tot. La rugby nu există să oprești meciul. Noi jucăm în orice condiții. Suntem pregătiți, fie ploaie, fie noroi,” a povestit Johan van Heerden.
În rugby, „casca de protecție oferă încredere mai degrabă decât siguranță”
Referitor la siguranța rugbiștilor, Johan van Heerden transmite că acest sport poate să fie chiar mai periculos decât pare la televizor.
„Casca nu te protejează, pentru că nu are magie în ea. Mai mult îți dă încredere. Când o ai pe cap, simți că poți să mai duci,” relatează omul care a impresionat prin spiritul de sacrificiu la naționala României de rugby.
Bogăția în rugby nu se măsoară în bani
„Nu te faci bogat în rugby, dar poți să trăiești, să ai o carieră, dacă ești un jucător bun. Dar bogăția în rugby înseamnă prietenie, camaraderie, disciplină, respect,” a punctat Johan van Heerden, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Ce ar aduce Johan van Heerden în România, din Africa de Sud
Dincolo de cultura rugby-ului, Johan van Heerden a răspuns și pragmatic la întrebare.
„Aș aduce carne de vită. În Africa de Sud facem o carne de vită uscată, care se numește biltong. E doar proteină, fără zahăr, fără nimic. E ca o gustare, înainte de meciuri. Le-am adus prietenilor români și au fost foarte încântați.
Ar fi bine dacă am putea să aducem o vacă de acolo,” a fost replica amuzantă a lui Johan van Heerden, în emisiunea Poveștile Sport.ro.