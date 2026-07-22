Anterior, fusese anunțat transferul lui Gergely Bobal , atacant maghiar care a jucat inclusiv la VfL Wolfsburg.

Ultimul adus a fost prezentat oficial astăzi: lituanianul Deimantas Rimpa , care are în CV echipe ca SPAL Ferrara, Torino sau Lecce.

Retrogradată din Superligă la finalul ultimului sezon, Unirea Slobozia o ia de la capăt în Liga 2 și deja a anunțat câteva transferuri interesante.

Îi urăm mult succes în tricoul galben-albastru și cât mai multe meciuri reușite alături de Unirea Slobozia! 💛💙”

În vârstă de 24 de ani, Deimantas evoluează pe postul de mijlocaș central și sosește după experiența acumulată în prima ligă din Lituania, unde a evoluat în tricoul formației FK Riteriai. Acesta a bifat și o prezență în naționala de tineret a Lituaniei U21.

”𝗕𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁, 𝗚𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗯𝗮́𝗹! 👋

Unirea Slobozia anunță transferul atacantului maghiar Gergely Bobál!

În vârstă de 30 de ani, Gergely evoluează pe postul de atacant și vine după o carieră construită în fotbalul maghiar și portughez. De-a lungul anilor, a evoluat în prima ligă a Ungariei pentru Budapest Honvéd și Zalaegerszegi TE, iar în Portugalia a îmbrăcat tricoul formației Nacional Madeira. Totodată, a fost internațional de tineret al Ungariei U21.

Îi urăm mult succes în tricoul galben-albastru și cât mai multe goluri și meciuri reușite! 💛💙”

Unirea Slobozia intră în insolvență, după retrogradarea în Liga 2

"Galben-albaștrii" au rezistat în prima divizie doar două sezoane.

Tribunalul Ialomița a acceptat cererea de intrare în insolvență făcută de Unirea Slobozia, depusă de club în luna iunie.

Gruparea din Bărăgan a acumulat datorii de peste 2 milioane de euro (din care 1.5 milioane erau datorii pe termen scurt, care trebuiau achitate în curs de un an), iar după retrogradarea în Liga 2 și pierderea sumelor provenite din drepturile tv pentru Liga 1 era aproape imposibil să le achite integral.

Doi colegi de la Slobozia s-au transferat la "pachet" în Azerbaidjan

Vlad Pop și Andrei Dragu, fotbaliști care au fost colegi la FC U Craiova și la Unirea Slobozia, echipe cu care au contabilizat retrogradări în divizia secundă, au semnat cu Shafa Baku FK, echipă nou-promovată în prima ligă din Azerbaidjan.

Ambii jucători români au semnat contracte valabile pentru un sezon, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an.