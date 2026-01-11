Cod roșu în Bavaria! FC Bayern a înscris o furtună de goluri cu Wolfsburg: cât s-a terminat meciul, de necrezut

Echipa germană Bayern Munchen a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 8-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 16-a din Bundesliga.

Bayern a deschis repede scorul pe Allianz Arena, prin autogolul lui Kilian Fischer, din minutul 5, însă oaspeţii au reuşit să treacă peste şoc şi au egalat în minutul 13, când a înscris Dzenan Pejnovic.

Bavarezii au trecut din nou în avantaj din minutul 30, odată cu golul lui Luis Diaz, şi la pauză au avut avantaj minim, 2-1. După pauză totul s-a rupt în jocul oaspeţilor.

Elevii lui Kompany au fost exacţi şi letali în faţa porţii, iar după ce Michael Olise a înscris pentru 3-1, în minutul 50, Wolfsburg şi-a mai înscris un autogol, prin Moritz Jenz, trei minute mai târziu.

Guerreiro a pus pe tabelă 5-1, în minutul 68, pentru ca până la final bavarezii să mai înscrie alte trei goluri, prin Harry Kane (min. 69), Olise (min. 76) şi Goretzka (min. 88).

Bayern Munchen – Wolfsburg s-a încheiat 8-1, cel mai mare scor al sezonului în Bundesliga, şi Bayern conduce cu 44 de puncte, 11 în plus faţă de Borussia Dortmund, echipa de pe locul secund. Wolfsburg e pe locul 14, cu 15 puncte.

