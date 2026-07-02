NEWS ALERT Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg

Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg Stranieri Sursa foto: FCSB (Facebook).
Cătălin Parfene
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Plecare de ultimă oră de la fosta campioană a României.

TAGS:
Matei PadureFCSBVfL WolfsburgCampionatul Mondial Under 17Echipa nationala Under 17talente din diaspora
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Mijlocașul central Matei Pădure, calificat cu naționala României la Campionatul Mondial Under 17 din Qatar (19 noiembrie - 13 decembrie 2026), a plecat de la FCSB și a semnat cu VfL Wolfsburg.

Pădure (16 ani împliniți în luna iunie) va evolua la echipa Under 17 a clubului german, ajuns acum în 2. Bundesliga după retrogradarea din ultimul sezon.

Matei Pădure, noul mijlocaș central al ”lupilor”, se pregătește de Mondialul din Qatar

Tânărul tricolor a devenit oficial ieri jucătorul ”lupilor”, va purta tricoul cu numărul 6 și, cel puțin în acest moment, este singurul ”stranier” de la echipa Under 17.

Matei Pădure a fost om de bază în campania istorică a naționalei de juniori a României din sezonul 2025-2026, încununată cu calificarea la Campionatul Mondial U17 din acest an din Qatar.

Fostul jucător al lui FCSB a evoluat în toate partidele oficiale din cele două turnee de calificare: 1-1 cu Israel, 1-1 cu Franța și 5-1 cu Azerbaidjan (runda preliminară), apoi 5-2 cu Islanda, 1-0 cu Portugalia și 1-2 cu Italia (runda finală).

Cu Franța, Azerbaidjan și Islanda a jucat titular, în celelalte meciuri intrând pe parcurs.

”Matei Pădure este unul dintre cele mai interesante talente din România pe care le-am văzut în ultimii ani.

O promisiune superbă din academia FCSB”, nota în aprilie pagina Football Talent Scout - Jacek Kulig.

Foto: Sport Pictures

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