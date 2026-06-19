Out de la Dinamo! Părăsește echipa și va juca în Superliga pentru Corvinul

Out de la Dinamo! Părăsește echipa și va juca în Superliga pentru Corvinul Fotbal intern
SPORT.RO
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Dinamo continuă restructurarea lotului sub comanda noului antrenor Nuno Campos.

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DinamoNuno CamposCodruț Sandu
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Portarul Codruț Sandu a fost împrumutat pentru încă un sezon la Corvinul Hunedoara.

Clubul din „Ștefan cel Mare” a ajuns la un acord cu formația hunedoreană pentru a prelungi împrumutul goalkeeperului în vârstă de 20 de ani, potrivit Fanatik. Sandu a evoluat pentru Corvinul și în stagiunea precedentă, contribuind la promovarea directă a echipei în prima ligă. Astfel, el va avea ocazia să bifeze minute în prima ligă pe parcursul actualului sezon.

Această mutare se înscrie în seria de modificări masive de lot realizate de „câini” după instalarea lui Nuno Campos pe banca tehnică, în locul lui Zeljko Kopic. Până în prezent, echipa bucureșteană a oficializat despărțirea de șase fotbaliști care au evoluat constant în ultimele sezoane: Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Valentin Dumitrache. La capitolul veniri, oficialii lui Dinamo s-au orientat deocamdată doar către jucători tineri, aducându-i pe Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu.

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Experiență la multiple rivale din fotbalul românesc

Deși are o vârstă fragedă, Codruț Sandu are un istoric bogat la nivel de juniori și tineret. Crescut la centrul clubului Dinamo, portarul a trecut ulterior pe la marea rivală Steaua. Traseul său a continuat la Rapid, de unde a fost cedat sub formă de împrumut la formații precum Clinceni și FCU Craiova, înainte de a se întoarce la gruparea alb-roșie în vara anului trecut și de a fi redirecționat către Corvinul.

În urma acestui nou acord cu gruparea din Hunedoara, Sandu nu face parte din lotul deplasat de Dinamo în stagiul de pregătire din Polonia. Pentru acest cantonament, staff-ul tehnic se bazează pe trei portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca și Costin Ungureanu. În paralel, atacantul George Pușcaș ratează pregătirea centralizată, aflându-se în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală suferită la finalul sezonului trecut.

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