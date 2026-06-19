Out de la Dinamo! Părăsește echipa și va juca în Superliga pentru Corvinul

Portarul Codruț Sandu a fost împrumutat pentru încă un sezon la Corvinul Hunedoara.

Clubul din „Ștefan cel Mare” a ajuns la un acord cu formația hunedoreană pentru a prelungi împrumutul goalkeeperului în vârstă de 20 de ani, potrivit Fanatik. Sandu a evoluat pentru Corvinul și în stagiunea precedentă, contribuind la promovarea directă a echipei în prima ligă. Astfel, el va avea ocazia să bifeze minute în prima ligă pe parcursul actualului sezon.

Această mutare se înscrie în seria de modificări masive de lot realizate de „câini” după instalarea lui Nuno Campos pe banca tehnică, în locul lui Zeljko Kopic. Până în prezent, echipa bucureșteană a oficializat despărțirea de șase fotbaliști care au evoluat constant în ultimele sezoane: Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Valentin Dumitrache. La capitolul veniri, oficialii lui Dinamo s-au orientat deocamdată doar către jucători tineri, aducându-i pe Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu.