Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo. Fanii așteaptă numele sonore, care să înlocuiască plecările unor jucători importanți, precum Kennedy Boateng sau Eddy Gnahore.

Recent, pe lista noilor veniți de la Dinamo se adaugă și numele lui Răzvan Radu (20 de ani), un fundaș stânga transferat de la Metalul Buzău.

Potrivit comunicatului oficial emis de ”câini”, cei trei au semnat contracte valabile până în 2029 cu echipa pregătită, din acest sezon, de Nuno Campos (51 de ani).

Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii

„Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.

Ianis Doană – mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul recent încheiat la CSA Steaua București unde a bifat un număr de 24 de meciuri, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Răzvan Radu – fundaș stânga de 20 de ani, sosit prin transfer de la Metalul Buzău, pentru care în sezonul recent încheiat a bifat un total de 23 de meciuri la nivel de ligă secundă, timp în care a oferit două pase decisive”, a transmis Dinamo.