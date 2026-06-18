OFICIAL Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii: ”Până în 2029”

Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii: ”Până în 2029” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, primele transferuri ale perioadei de mercato din această vară.

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Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo. Fanii așteaptă numele sonore, care să înlocuiască plecările unor jucători importanți, precum Kennedy Boateng sau Eddy Gnahore.

Recent, pe lista noilor veniți de la Dinamo se adaugă și numele lui Răzvan Radu (20 de ani), un fundaș stânga transferat de la Metalul Buzău.

Potrivit comunicatului oficial emis de ”câini”, cei trei au semnat contracte valabile până în 2029 cu echipa pregătită, din acest sezon, de Nuno Campos (51 de ani).

Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii

„Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.

Ianis Doană – mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul recent încheiat la CSA Steaua București unde a bifat un număr de 24 de meciuri, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Răzvan Radu – fundaș stânga de 20 de ani, sosit prin transfer de la Metalul Buzău, pentru care în sezonul recent încheiat a bifat un total de 23 de meciuri la nivel de ligă secundă, timp în care a oferit două pase decisive”, a transmis Dinamo.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos. 

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