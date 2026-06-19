Clubul Dinamo a anunțat noua siglă pe care o va folosi din sezonul 2026-2027 și, în ciuda reacțiilor vehemente ale fanilor în spațiul public, aceasta va fi folosită începând cu următoarea stagiune.

După protestele fanilor, cei de la Dinamo au anunțat constituirea unui ”grup de lucru” cu reprezentanții suporterilor pentru a găsi soluții cu privire la elementele de identitate ale clubului începând din sezonul următor. Au fost invitați atât cei din PCH, cât și cei din Peluza Sud, iar după o scurtă perioadă de timp se pare că a apărut și o ruptură.

Peluza Sud a anunțat, prin intermediul unui comunicat, încetarea colaborărilor cu ”managementul actual al clubului”. După o perioadă în care aceștia au ”livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului”, s-a decis încetarea colaborării după ce munca acestora ar fi fost ignorată de conducere.

Ruptură totală între clubul Dinamo și fanii din Peluza Sud

Mai mult, comunicatul este adresat și fanilor care vor să se alăture formelor de protest pe care Peluza Sud le va iniția începând din stagiunea 2026-2027, cu privire la identitatea clubului.

„Anunțăm public încetarea oricărei forme de colaborare și comunicare cu managementul actual al clubului Dinamo. Decizia noastră este rezultatul unui lung șir de acțiuni care demonstrează, fără echivoc, că actuala conducere este incompatibilă cu exigențele acestui blazon.

Am investit timp și expertiză într-un grup de lucru care a livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului. Din păcate, calitatea acestor documente a fost ignorată de un management care fie nu a avut capacitatea de a le parcurge, fie a ales să le trateze cu o superficialitate jignitoare.

Această atitudine, dublată de o desconsiderare constantă a timpului și a efortului depus de partenerii de dialog, denotă o lipsă totală de profesionalism. Este fascinant să auzi despre 'geometrie, control și forță' din gura celui care preferă platourile de televiziune în detrimentul birourilor clubului. La urma urmei, 'În viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol'.

Dinamo nu este un 'start-up'. Dinamo este o instituție. Cine tratează acest blazon ca pe un proiect personal sau ca pe un test de piață, nu are ce căuta la conducerea lui.

În consecință, FCD SUD refuză să mai valideze acest experiment iar începând cu noul sezon, prezența noastră se va limita exclusiv la meciurile din deplasare.

Facem apel la toți dinamoviștii să ni se alăture în acest demers: Vă chemăm să susțineți echipa acolo unde valorile și sacrificiul prevalează asupra oricărui calcul de marketing. Toți cei care sunt în asentimentul nostru sunt așteptați să se ralieze acestui protest”, au transmis ultrașii lui Dinamo din Peluza Sud.

”Câinii roșii”, 28 de ani pe sigla lui Dinamo

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului.

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).