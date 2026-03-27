România U20 - Polonia U20 în Elite League, de la 17:30! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Universitatea Craiova
Naționala antrenată de Adrian Iencsi stă rău de tot în clasament.

romania u20 polonia u20Codruț SanduAlexandru IrimiaDavid Irimiaianis tarbanaționala Under 20Adrian Iencsi
România U20 - Polonia U20

Naționala Under 20 s-a reunit la Târgoviște, unde a pregătit ultimele două partide din sezonul 2025-2026.

Tricolorii lui Adrian Iencsi vor întâlni reprezentativele similare ale Poloniei (acasă) și Elveției (31 martie), ambele partide contând pentru competiția Elite League U20:

Vineri, 27 martie, ora 17:30

România U20 – Polonia U20, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște;

Marți, 31 martie, ora 13:30

Elveția U20 – România U20, Stadion „Copet”, Vevey.

Clasamentul din Elite League U20

Lotul naționalei Under 20 convocat de Adrian Iencsi, cu gemenii Irimia prezenți

Portari: 

Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara, împrumutat de la Dinamo), Máté Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari, împrumutat de la FCSB);

Fundași: 

Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus București), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania);

Mijlocași: 

David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus București, împrumutat de la Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus București, împrumutat de la Dinamo), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);

Atacanți: 

Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

