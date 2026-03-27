Naționala Under 20 s-a reunit la Târgoviște, unde a pregătit ultimele două partide din sezonul 2025-2026.

Tricolorii lui Adrian Iencsi vor întâlni reprezentativele similare ale Poloniei (acasă) și Elveției (31 martie), ambele partide contând pentru competiția Elite League U20:

Vineri, 27 martie, ora 17:30

România U20 – Polonia U20, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște;

Marți, 31 martie, ora 13:30

Elveția U20 – România U20, Stadion „Copet”, Vevey.

Clasamentul din Elite League U20