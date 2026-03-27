LIVE TEXT România U20 - Polonia U20 în Elite League, de la 17:30! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Universitatea Craiova
Naționala antrenată de Adrian Iencsi stă rău de tot în clasament.
Naționala Under 20 s-a reunit la Târgoviște, unde a pregătit ultimele două partide din sezonul 2025-2026.
Tricolorii lui Adrian Iencsi vor întâlni reprezentativele similare ale Poloniei (acasă) și Elveției (31 martie), ambele partide contând pentru competiția Elite League U20:
Vineri, 27 martie, ora 17:30
România U20 – Polonia U20, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște;
Marți, 31 martie, ora 13:30
Elveția U20 – România U20, Stadion „Copet”, Vevey.
Clasamentul din Elite League U20
Lotul naționalei Under 20 convocat de Adrian Iencsi, cu gemenii Irimia prezenți
Portari:
Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara, împrumutat de la Dinamo), Máté Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari, împrumutat de la FCSB);
Fundași:
Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus București), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania);
Mijlocași:
David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus București, împrumutat de la Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus București, împrumutat de la Dinamo), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);
Atacanți:
Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).
Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
