Corvinul Hunedoara nu a avut probleme în Ghencea în meciul din ultima etapă, 3-1 cu Steaua, și și-a consolidat prima poziție din play-off-ul Ligii 2.

Iar în următoarea rundă băieții lui Florin Maxim (foto - FC Corvinul 1921 Hunedoara) pot promova matematic în Superligă!

Ce trebuie să facă în următorul meci Codruț Sandu și compania

”Corvinul Hunedoara a învins Steaua București, 3-1 în Ghencea, și este aproape de promovarea matematică în Superliga.

Mai mult, hunedorenii vor bifa accederea în primul eșalon al fotbalului românesc, dar și titlul de campioană a eșalonului secund în cazul în care în etapa următoare câștigă în deplasare cu Sepsi OSK, formația de pe locul secund aflată la 8 puncte distanță”, a scris astăzi Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Steaua, KO în Ghencea! Fanii steliști și-au ironizat favoriții după 1-3 cu Corvinul

Corvinul Hunedoara a făcut un pas mare spre promovarea în Superligă, după ce a învins-o sâ,bătă pe Steaua cu scorul de 3-1, chiar în Ghencea, într-o partidă din etapa a şasea din play-off-ul Ligii 2.

Nigerianul Gideon Uche Goodlad (9), portughezul Pedro Albino (42) şi Ricardo Pădurariu (56) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru Steaua a redus din diferență spaniolul Rubio (Ruben Lopez) (65).

Reamintim că Steaua, aflată sezon de sezon printre cele mai bune echipe din Liga 2, nu are drept de promovare în Superligă.

Eșecul din Ghencea cu Corvinul nu le-a picat prea bine fanilor din Ghencea.

Steaua Liberă i-a taxat pe elevii lui Daniel Oprița:

”Steliștii par să fi intrat deja în vacanță”, ”nu s-au prea mișcat nici după pauză”, ”steliștii s-au relaxat încă din minutul 1” etc.

Rezultatele din etapa 6 din play-off

Joi

FC Bihor - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-2

Sâmbătă

Chindia Târgovişte - FC Voluntari 1-2

Steaua Bucureşti - Corvinul Hunedoara 1-3

Clasamentul din play-off-ul Ligii 2