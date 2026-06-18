În ultimele săptămâni, numele mijlocașului de 23 de ani a fost asociat cu un posibil transfer, mai ales după ce președintele Andrei Nicolescu a confirmat existența unor discuții pentru jucător.

Cătălin Cîrjan: „Dinamo e echipa mea de suflet”

Întrebat direct despre viitorul său, Cîrjan a transmis că este concentrat exclusiv pe Dinamo și pe noul sezon.

„A fost o vacanță scurtă pentru mine, dar a fost o vacanță plină. Am avut și operația, dar sunt refăcut.

Lucrăm foarte bine cu Mister Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer, îmi place foarte mult și sper să o ținem tot așa.

Am trecut (n.r. peste plecarea lui Zeljko Kopic), am vorbit cu el atunci și mi-a spus că așa-i la fotbal. O să merg acum în cantonament, vreau să mă pregătesc bine și sperăm să fim bine când începe sezonul.

Nu știu nimic despre nicio ofertă. Eu am început pregătirea cu Dinamo, gândul meu e aici. Nu am niciun bagaj făcut. Dinamo e echipa mea de suflet și vreau să dau totul”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Dinamo va efectua stagiul de pregătire la Kielce și va disputa trei partide amicale, cu Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, înaintea debutului oficial în noua ediție de campionat.