Conducerea CSA Steaua il voia pe Stoichita pentru promovarea in Liga 1, dar fanii i-au dat interzis la club si in Ghencea!

Dupa promovarea in Liga 2, care se poate realiza la finalul acestui sezon, CSA Steaua vrea sa isi schimbe statutul juridic din club de drept public, pentru a putea obtine licenta de Liga 1, competitie unde sunt admise numai cluburile profesioniste, organizate ca societati pe actiuni sau societati non-profit. Cel mai probabil, se va crea o societate non-profit, in care MApN sa vina cu noul stadion din Ghencea, cu baza de pregatire si toate cheltuielile ce tin de ele, plus lotul de jucatori actual, academia de juniori, dreptul de folosinta pentru marca si palmaresul din perioada 1947-2003, iar ceilalti actionari sa vina cu banii de investitii in transferuri si cu cei necesari platii salariilor.

Din informatiile existente, doi dintre cei mai bogati romani au fost deja contactati pentru a intra in noua societate, iar avocatii lor studiaza actele inaintate, in timp ce fanii ar urma sa fie si ei cooptati cu un procent simbolic, pentru a rasplati atasamentul lor din ultimii trei ani. De asemenea, la nivelul conducerii urmeaza sa se produca cateva schimbari, cea mai importanta fiind aducerea unui om cu o experienta bogata in fotbalul romanesc, care sa supervizeze toata activitatea sportiva - transferuri, scouting, academie, dirijarea antrenorilor, negocierea contractelor, sectorul medical, pregatirea fizica si planurile de pregatire si de dezvoltare sportiva.

Pe lista scurta pentru postul de manager sportiv ar fi intrat Victor Piturca, Mihai Stoichita, Ilie Dumitrescu, Narcis Raducan, Vivi Rachita si George Ogararu. Dumitrescu ar fi fost eliminat rapid, pentru care mai multa experinta ca analist sportiv decat ca oficial de club, iar Rachita a fost taiat de pe lista, pentru ca a declarat mereu ca este in primul rand "petrolist", desi respecta Steaua si suporterii ei, si se pare ca va ocupa functia de consilier a noului primar al Ploiestiului, Andrei Volosevici. Un alt nume important, cel al lui Mihai Stoichita, considerat ideal pentru a se ocupa de problemele sportive si de constructia academiei, a fost respins vehement de ultrasii echipei. "Lippi" a intrat in colimatorul stelistilor dupa ce, in ultimii ani, a facut numeroase declaratii pro-FCSB, l-a laudat pe Gigi Becali si strategiile sale si ar fi incurajat cele doua parti sa revina la sentimente mai bune, iar MApN sa ii cedeze marca "Steaua" si palmaresul clubului din Liga 1.

Picatura care a umplut paharul a fost vestea ca directorul tehnic al FRF ar fi intrat in vestiarul FCSB, la finala Cupei Romaniei cu Sepsi. La pauza meciului, la scorul de 0-0, acesta le-ar fi spus jucatorilor "voua chiar nu va e rusine? Nu jucati nimic! Sustineti ca sunteti Steaua? Va faceti de ras!". Ultrasii de la Sud Steaua ar fi atentionat conducerea ca Stoichita nu este binevenit in conducerea clubului, iar invitatiile catre acesta pentru meciurile de pe noul stadion sa fie trimise cu zgarcenie si precautie. Asa ca, cel mai probabil, conducerea Stelei ii va oferta pe Piturca, Raducan si Orgararu, in aceasta ordine. Primul va avea intaietate, el avandu-i elevi pe actualii antrenori ai "militarilor", Daniel Oprita si Iulian Miu.

Mihai Stoichita (66 ani) a facut junioratul la Dinamo si a evoluat ca mijlocas pentru Jiul Petrosani, Autobuzul Bucuresti, Progresul, CS Targoviste si Gloria Buzau. Ca antrenor, le-a pregatit pe FC National, Callatis Mangalia, Rocar, Dinamo (secund), Steaua (1994-1997, secund / 1997-1998, principal), FC National, Litex Lovech, Panama, Sheriff Tiraspol, Ankaragucu, Armenia, Pyunik Erevan, Farul, Otelul, Kuweit, Aris Limassol, Al Salmiya, AEL Limassol, FCSB (2009, 2012), Astra Ploiesti, CS Mioveni, Apollon Limassol si Petrolul. Din 1 februarie 2017, este directorul tehnic al FRF. In palmaresul sau de jucator se gaseste o Cupa a Romaniei, iar in cei 28 de ani de antrenorat a castigat titlul si Supercupa in Romania, campionatul si Cupa Moldovei, plus titlul, Cupa si Supercupa Armeniei.