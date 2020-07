Dezvaluiri SOC din finala Cupei Romaniei! Stoichita s-ar fi dus la vestiare la pauza: "Voua nu va e rusine?" Anuntul care declanseaza SCANDALUL

Mihai Stoichita ar fi intrat la pauza meciului dintre FCSB si Sepsi in vestiarul ros-albastrilor si i-a certat pe jucatori.

Dupa ce le-a tinut un discurs, jucatorii lui Gigi Becali au reusit sa castige cu 1-0.

Directorul tehnic al Federatiei a fost atat de nemultumit de jocul echipei lui Toni Petrea incat nu a mai putut suporta si la pauza a intrat peste ei in vestiar.

"Voua chiar nu va e rusine? Nu jucati nimic! Sustineti ca sunteti Steaua? Nu se vede! Va faceti de ras! Chiar nu puteti mai mult?", le-ar fi spus oficialul FRF jucatorilor.

FCSB a reusit pana la urma sa castige trofeul, gratiei golului inscris de Dennis Man, in minutul 66. Dupa meci, Stoichita impreuna cu Razvan Burleanu au participat la festivitatea de premiere.

Potrivit Gazetei Sporturilor, antrenorul Toni Petrea a acceptat discursul lui Stoichita, el se afla chiar la debut pe banca tehnica a FCSB-ului.

Mihai Stoichita a fost 11 meciuri antrenor la FCSB, in anul 2012. In acel an echipa patronata de Gigi Becali a prins loc de Europa League. Dupa, a urmat o perioada fantastica pentru echipa in care a castigat titlul de 3 ori la rand cu Reghecampf si Costel Galca.