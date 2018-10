Motivul pentru care moldovenii nu il lasa pe Postolachi la nationala Romaniei: "Avem boala pe Stoichita!" Ce le-a facut directorul tehnic FRF

Virgiliu Postolachi vrea sa joace pentru nationala Romaniei, insa moldvenii se opun.

Tanarul atacant de la PSG si-a luat cetatenia romana si e gata sa joace pentru nationala, insa a apucat deja sa joace pentru tineretul moldovei. Acum moldovenii contesta dreptul lui Postolachi de a juca la nationala pentru Romania, desi aceest lucru nu este interzis prin regulament. Abia dupa ce joaca un meci oficial pentru seniori nu mai are voie sa schimbe echipa nationala.

Moldovenii se opun mutarii lui Postolachi si in semn de revansa impotriva lui Mihai Stoichita de la FRF, cel care i-ar mai fi privat pe moldoveni pe un jucator de la Sheriff, care a ales nationala Armeniei in detrimentul Moldovei.



"Postolachi poate juca doar pentru Moldova sau pentru Franta, acolo unde traieste de la trei ani. Regulamentul FIFA este clar, nu avem ce sa negociem. Luptam pana la capat pentru acest baiat nascut in Moldova", a declarat in Libertatea vicepresedintele FMF, Dragos Hincu.

"In 2013, pe vremea cand era antrenor la Seriff Tiraspol, ne-a mai privat de un fotbalist. E vorba de fundasul Artiom Haceaturov, nascut in Tighina, care jucase pentru nationalele de juniori si de tineret ale Moldovei, dar pe care Stoichita l-a directionat, la 20 de ani, spre nationala de seniori a Armeniei. Stoichita avea legaturi cu Federatia armeana, de cand antrenase reprezentativa lor", a completat federalul moldovean.

Stoichita spune ca totul se decide in urma presiunilor de la FIFA si UEFA.



"N-am avut nicio legatura cu alegerea facuta de Artiom Haceaturov. Eu cand am ajuns la Seriff, Haceaturov demarase deja formalitatile de a juca pentru Armenia. Vorbea doar rusa. Cum era sa lupt eu impotriva Moldovei? Stiu ca n-am fost simpatizat in Moldova, pentru ca ii bateam pe toti si luam toate trofeele cu Seriff Tiraspol. Suporterii ma injurau si ma criticau pentru ca antrenez o echipa ruseasca. Dar ce vina aveam eu ca Seriff joaca in campionatul Moldovei?".



"Problema este ca totul depinde acum de hotarirea organelor internationale. Roman este din punct de vedere legal, sa vedem daca va fi si din punct de vedere fotbalistic, la nivel international. Cei din Moldova fac presiuni, dar si noi incercam pe partea noastra. Cand hotarasc FIFA, UEFA, forurile abilitate… Ele dau verdictul! Aici este vorba de niste reguli… Nu ma pricep, tine de juridic. Noi am depus tot ce tine de legalitate la forurile abilitate. Inca din septembrie. Suntem la mana legilor, sunt orgolii”, a spus Mihai Stoichita.