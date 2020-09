Steaua este de neoprit in Liga 3! Militarii au acumulat maximum de puncte dupa 3 etape

Steaua s-a impus cu 4-1 in fata celor de la Progresul Spartac.

Dupa eliminarea surprizatoare din Cupa Romaniei unde au pierdut cu 0-1 fata lui Popesti Leordeni, "militarii" si-au revenit si defileaza in competitia interna. Echipa lui Daniel Oprita a marcat in minutele 11 si 70 prin Chipirliu. Pacionel a marcat in minutul 43, iar Enceanu a inchis tabela in minutul 90. Pentru oaspeti a inscris Mihai Ion in minutul 97.

Dupa 3 partide jucate in seria a patra din Liga 3, CSA este lider cu maximum de puncte. Steaua a marcat in 3 meciuri 11 goluri si a incasat doar 3. Progresul Spartac are 6 puncte si un golaveraj de 9-6.

Fostul jucator de la FCSB, Emilian Pacionel, a vorbit despre primul gol marcat in tricoul Stelei si despre infruntarea cu fratele sau, care joaca la Progresul Spartac.

"Ma simt bine aici. Baietii sunt OK, grupul e foarte bun. Ma bucur ca am reusit sa marchez. E prima data cand joc impotriva fratelui meu, fiecare si-a vazut de treaba lui. Am fost suparati dupa infrangerea din Cupa, dar obiectivul ramane promovarea. Sper sa-l indeplinim", a spus fotbalistul lui CSA pentru Steaua TV.