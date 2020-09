Ilie Dumitrescu, implicat total pentru CSA Steaua! "Daca exista un proiect in care obiectivul este performanta... 'never say never!'" Ce a simtit cand a vazut noua arena din Ghencea

Ilie Dumitrescu ar putea sa treaca peste relatia buna pe care o are cu Gigi Becali si sa fie de partea Stelei.

Ilie Dumitrescu (51 de ani) a ramas impresionat dupa ce a vizitat zilele trecute noua arena din Ghencea, acolo unde isi va disputa meciurile CSA Steaua. Chiar daca fostul component al Generatiei de Aur a simpatizat mereu echipa FCSB si este cunoscut faptul ca are o relatie foarte buna cu patronul ros-albastrilor, Dumitrescu este gata sa treaca de partea Stelei:

"In momentul in care exista un proiect in care se doreste performanta... tot ceea ce inseamna emblema, te duce cu gandul la performanta, la ceva ce va fi foarte greu de realizat de o echipa romaneasca.

Daca exista un proiect in care este ca obiectiv sa se faca performanta... <<never say never>> (n. r. nicodata sa nu spui niciodata). Am avut o satisfactie extraordinara sa vad stadionul si asta e cel mai important lucru", a declarat Ilie Dumitrescu.

Noul stadion din Ghencea este finalizat si gata sa fie predat catre CSA Steaua. Vezi aici ultimele imagini cu arena!