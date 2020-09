Ionut Badea ii raspunde lui Stoichita dupa ce a schimbat din nou in minutul 2! Ce spune antrenorul Argesului despre regula U21

Ionut Badea a facut din nou o schimbare in primele minute ale partidei, schimbandu-l pe tanarul de 17 ani Jose Cozma cu Andrei Blejdea.

Intrebat de ce face efectueaza prima schimbare in primele minute ale partidei, si daca asta ii afecteaza pe jucatori, Ionut Badea a tinut sa raspunda criticilor, inclusiv lui Mihai Stoichita.

"Sunt un psiholog destul de bun, vorbesc cu jucatorii pe care ii schimb, daca e sa fac o comparatie, alte echipe isi permit sa mearga pe linia jucatorilor U21 pentru ca au fotbalisti de valoare. Noi suntem o echipa in formare, sunt partizanul tinerilor, m-a bucurat mult regula U21, eram la FRF si cu totii eram de acord. A doua regula insa nu mi s-a mai parut oportuna, ii spun si lui Mihai Stoichita ca nu sunt antiregulist si ca respect aceasta regula. O sa aplicam insa aceasta metoda, pana cand gasim un jucator U21 care sa fie la nivelul primului 11. Am vorbit cu conducerea, anul acesta si anul urmator nu avem nimic de la academie care sa vina din spate. Sunt o persoana echilibrata si stiu foarte bine ce am de facut", a declarat Badea dupa meci.

FC Arges este pe locul 15, cu un singur punct acumulat in 5 etape.