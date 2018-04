Tensiunea alegerilor nu s-a risipit! Contre Stoichita - Galca, IN DIRECT: "Noi v-am facut antrenori" vs. "Esti incoerent"

Fosti colaboratori, Mihai Stoichita, acum sef al Comisiei Tehnice a FRF, si Costel Galca, antrenor, s-au contrat intr-o emisiune TV.

Stoichita si Galca s-au situati in tabere opuse la alegerile pentru sefia FRF. Primul dintre acestia a "jucat" pentru Burleanu, in timp ce Galca l-a sprijinit pe Lupescu.

La aproape 24 de ore de la alegeri, tensiunea inca nu s-a risipit, iar Stoichita si Galca s-au contrat intr-o emisiune TV.

Stoichita si Galca au avut lucruri sa-si reproseze unul altuia.

Dialogul avut de cei doi

Costel Galca: Nu vorbiti de frica si de clan! Din acel clan ati avut multi jucatori. "I-am ciuruit", astea sunt vorbe de oameni mici. Domnule Stoichita, nu vorbiti ceea ce nu trebuie sa vorbiti. Noi v-am facut antrenori pe dumneavoastra, iar unii dintre noi nu mai sunt (n.r Costel Galca se refera la moartea lui Didi Prodan)

Mihai Stoichita: Grup, nu clan! Am rectificat. Voi veniti in continuare cu amenintari. Eu vorbesc ce vreau, Costele. N-am voie sa am alte opinii? Cine sunteti voi sa-mi impuneti filosofia de viata? Incerci sa provoci ceva, Costele, dar eu sunt un om echilibrat.

CG: As vrea sa va atrag atentia sa vorbim cu respect. Eu l-am sustinut pe Ionut fara niciun fel de interes!

MS: Costele, esti incoerent, foarte incoerent. Vorbesti sub imperiul nervilor!

CG: Felicitari pentru victorie, vom vedea ce se va intampla in urmatorii patru ani.

MS: Cum adica vom vedea? E o amenintare. Costele, uiti cand te-am ajutat?

CG: Unde m-ai ajutat dumneata? Cu ce m-ai ajutat?



MS: Pe un stadion la Sofia. S-a pierdut o calificare si am venit la tine dupa.

CG: Eu am venit la prietenul meu Panduru, nu la dumneata!