Negocieri surpriza pentru viitorul selectioner de la U21! Stoichita a mers personal la Gaz Metan - Viitorul pentru a-l convinge

FRF cauta selectioner pentru nationala de tineret.

Mirel Radoi a plecat la nationala de seniori, iar locul sau pe banca nationalei U21 a ramas inca liber. Daca pana acum se credea ca Adi Mutu este principalul nume la care se gandesc oamenii din conducerea Federatiei, pe lista au fost trecuti si Edi Iordanescu, Cristi Chivu, Costel Enache sau Florin Bratu.

Potrivit DigiSport, Edi Iordanescu ar fi favorit acum sa preia nationala de tineret in viziunea FRF. Pentru asta, Mihai Stoichita a mers personal la Medias pentru a discuta cu presedintele celor de la Gaz Metan. Ioan Marginean a respins categoric ideea de a-l lasa pe Iordanescu sa plece de la echipa, mai ales dupa victoria cu Viitorul care le asigura ardelenilor in buna masura prezenta in play-off.

Negocierile nu sunt inchise complet si ramane de vazut daca FRF va reusi sa ii convinga pe cei de la Medias sa-l lase pe Edi Iordanescu la nationala. FRF va anunta numele noului selectioner al nationalei U21 pe 14 ianuarie.